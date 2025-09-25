Vilniaus oro uoste buvo sutrikę skrydžiai: galimai pastebėtas dronas

Pasak T.Vasiliausko, 15:57 val. Vilniaus oro uosto specialistai iš „Oro navigacijos“ atstovų gavo informaciją apie tai, kad laikinai stabdomas orlaivių eismas.
„Mūsų turimomis žiniomis, sprendimą lėmė galimai pastebėtas dronas. Apie 16.11 val. visi skrydžių ribojimai panaikinti. Dėl šio įvykio buvo minimaliai paveikti keturių planuotų skrydžių laikai Vilniaus oro uoste – atšauktų arba nukreiptų skrydžių nebuvo. Šiuo metu visos operacijos oro uoste vyksta įprastai“,– tikina Lietuvos oro uostų atstovas.