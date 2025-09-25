Lrytas Premium prenumerata tik
Vilniaus oro uoste buvo sutrikę skrydžiai: galimai pastebėtas dronas

2025 m. rugsėjo 25 d. 16:59
Lrytas.lt
Šiandien, rugsėjo 25 d., buvo laikinai sutrikusi Vilniaus oro uosto veikla. Kaip naujienų portalui Lrytas patvirtino Lietuvos oro uostų atstovas Tadas Vasiliauskas, tai galimai nutiko dėl drono.
Pasak T.Vasiliausko, 15:57 val. Vilniaus oro uosto specialistai iš „Oro navigacijos“ atstovų gavo informaciją apie tai, kad laikinai stabdomas orlaivių eismas.
„Mūsų turimomis žiniomis, sprendimą lėmė galimai pastebėtas dronas. Apie 16.11 val. visi skrydžių ribojimai panaikinti. Dėl šio įvykio buvo minimaliai paveikti keturių planuotų skrydžių laikai Vilniaus oro uoste – atšauktų arba nukreiptų skrydžių nebuvo. Šiuo metu visos operacijos oro uoste vyksta įprastai“,– tikina Lietuvos oro uostų atstovas.
