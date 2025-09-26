​Lietuviai perka gausiai, kitur tai – prabangos prekė

Šviežia mėsa, kaip ir šviežios daržovės ir vaisiai, yra vizitinė mažmeninės prekybos tinklo „Norfa“ kortelė. Įprasta, kad žmonės, kurie nori nusipirkti šviežios, kokybiškos mėsos, specialiai dėl jos pasiekia „Norfos“ parduotuves.
„Į parduotuves tiekiamos mėsos kokybę ir šviežumą visiškai kontroliuoti pradėjome tuomet, kai sukūrėme visą sistemą – nuo gyvulių supirkimo iš ūkininkų, modernizuotos skerdyklos iki pat mėsos vitrinų prekybos salėse“, – sakė 160 parduotuvių Lietuvoje turinčios bendrovės „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas ir gamybos bei logistikos įmonės „Rivona“ generalinis direktorius Dainius Dundulis.
Šiuo metu į daugumą – į 130 – „Norfos“ parduotuvių atvežamos skerdienos puselės, kurias meistrai išpjausto ir krauna į vitrinas, – pirkėjai iš karto gali išsirinkti tai, ko jiems reikia: nugarinės, kumpio, mentės, šonkaulių, išpjovos, sprandinės ar kitokių pjausnių.
Perka iš ūkininkų
Apskaičiuota, kad maždaug 70 proc. „Norfoje“ parduodamos šviežios mėsos – apie 2 tūkst. tonų per mėnesį – sudaro kiauliena, apie ketvirtadalį – vištiena, o likusią dalį – jautiena, veršiena, kalakutiena, antiena, triušiena ir aviena.
Per mėnesį „Norfos“ įmonių grupei „Rivona“ priklausančioje skerdykloje, esančioje Šilalės rajone, Struikuose, per mėnesį paskerdžiama apie 20 tūkst. kiaulių. Jas pristato aštuoni Lietuvos kiaulininkystės ūkiai, bendrovė „Idavang“ – apie pusę viso jų kiekio.
Būna situacijų, kai, pritrūkus lietuviškų kiaulių, tam tikras kiekis atvežamas iš augintojų Latvijoje.
O galvijai į „Rivonos“ skerdyklą vežami tik iš Žemaitijos ūkininkų. Kol kas vežti jų iš atokesnių regionų neprireikia, nes jautienos poreikis nėra didelis, – per mėnesį šviežios jautienos „Norfos“ parduotuvėse parduodama apie 70 tonų.
„Sparčiai didėja brandintos jautienos – mėsinių veislių galvijų mėsos paklausa. Pirkėjai įsitikino: tokia mėsa ypač tinka gurmaniškiems patiekalams.
„Norfos“ tinkle yra parduotuvių, kurioms nebeužtenka brandinimo spintų, kuriose pagal technologiją jautiena turi būti išlaikoma bent 28 dienas.
Planuojame, kad dalyje parduotuvių vietoj brandinimo spintų įrengsime gerokai didesnes brandinimo kameras.
Jų reikia, kad pirkėjai visuomet galėtų įsigyti pamėgtos kokybiškiausios jautienos“, – sakė D.Dundulis.
Pasak jo, maždaug prieš penkerius metus didžiosiose „Norfos“ tinklo parduotuvėse įrengus pirmąsias jautienos brandinimo spintas šios mėsos paklausa buvo labai nedidelė.
Tačiau pirkėjai pamažu pamėgo tokią mėsą ir šiuo metu jos paklausa pranoksta kai kurių parduotuvių galimybes ją paruošti.
Nori išskirtinės mėsos
Pasak D.Dundulio, Lietuvoje mėsos valgytojai yra gana konservatyvūs – nuo pat mažmeninio tinklo veiklos pradžios, taigi kone tris dešimtmečius, didžiausia išliko kiaulienos paklausa.
Vis dėlto pastaraisiais metais atsirado pokyčių – sprendžiant pagal pardavimą, kiaulienos dalis po truputį mažėja, o didėja vištienos, kalakutienos ir antienos paklausa.
„Pastaraisiais metais didėjo ir šviežios įprastinės jautienos pardavimas, bet šiemet ši mėsa gerokai pabrango ir tai sumažino jos paklausą. Išimtis – brandinta jautiena, kurios pardavimas ir šiais metais nuosekliai auga.
Aviena ir veršiena sulaukia ypatingų pirkėjų dėmesio. Įprasta, kad šių galvijų skerdienos puseles į parduotuves atvežame ir išpjaustome ketvirtadieniais, nes tai – savaitgalio patiekalų mėsa.
Aviena ir veršiena tiekiama į tas „Norfos“ parduotuves, kuriose ji jau turi tvirtą paklausą.
Taip pat bandome paauginti jos paklausą ir tose parduotuvėse, kuriose, tikimės, atsiras daugiau šios mėsos pirkėjų, – teigė „Norfos“ vadovas. – Būna situacijų, kai sulaukiame skambučių pirkėjų, kurie prašo į konkrečias parduotuves atvežti avienos, veršienos ar triušienos – mėsos, kurią parduodame ne visose „Norfos“ parduotuvėse.
Pirkėjai jau žino, kuriose mūsų tinklo parduotuvėse gali nuolat nusipirkti šios išskirtinės mėsos, taip pat ir brandintos jautienos.“
Nebrangi prabangos prekė
Anot D.Dundulio, kiekvieną rytą „Norfos“ parduotuvių mėsos skyriaus šaldymo vitrinose pirkėjai randa tik tą pačią dieną iš skerdyklos atvežtą šviežią mėsą.
Numatyta, kad šviežios skerdienos galiojimo laikas – 7 paros. Tiek laiko ja galima prekiauti, tačiau nėra buvę, kad mėsa tiek laiko užsigulėtų „Norfos“ vitrinose.
Ji greitai išperkama ir kas rytą jos šviežios atvežama tiesiai iš „Rivonos“ mėsos perdirbimo padalinio.
Vakarykštė mėsa, jeigu jos lieka, sunaudojama toje pačioje parduotuvėje – iš jos ten pat, mėsos skyriuje, pagaminami įvairūs patiekalai, pavyzdžiui, marinuoti šonkauliai, kepsniai, šašlykai.
„Beje, Vakaruose parduotuvių specialiuose skyriuose iš skerdienos puselių pjaustoma mėsa yra retenybė. Ji daug brangesnė nei pas mus, nes laikoma prabangos preke. Etiketėse net nurodoma ne kilogramo, bet 100 gramų kaina, kad iš pirmo žvilgsnio neatrodytų tokia didelė.
O pas mus tose 130-yje „Norfos“ tinklo parduotuvių, kuriose yra mėsos skyrius, pirkėjai už šią prabangos prekę moka labai nebrangiai.
Apskritai mes šviežią kokybišką mėsą parduodame už mažiausią ar vieną mažiausių kainų, palyginti su kitais šalies didžiaisiais mažmeninės prekybos tinklais, – patikino D.Dundulis. – Be to, kituose tinkluose liko labai nedaug parduotuvių, kuriose dar siūloma čia pat išpjaustytos mėsos.
Absoliuti dauguma mėsos kituose tinkluose parduodama jau supakuota gamyklose, kuriose naudojamos specialios dujos, kad pailgėtų pardavimo terminas.“
Investicijos – ypač svarbios
Per pastaruosius kelerius metus gerokai išaugusios šviežios mėsos paklausos „Norfos“ parduotuvėse nebūtų įmanoma patenkinti, jei prieš trejetą metų nebūtų modernizuotas „Rivonos“ mėsos perdirbimo padalinys, kurio pajėgumai tuomet buvo padidinti maždaug dvigubai.
„Investavome per 8 mln. eurų – įdiegėme ir naujus įrenginius, ir moderniausias technologijas. Visa tai suteikė galimybę ne tik pagerinti šviežios mėsos kokybę, bet ir gerokai palengvinti darbo sąlygas“, – sakė D.Dundulis.
Pasak jo, pagal nustatytus reikalavimus į parduotuves tiekiama skerdiena turi būti tinkamai atvėsinta. Naudojant modernias technologijas šis procesas buvo sutrumpintas kone 4 kartus, todėl šviežia mėsa paskerdus gyvulius į parduotuves gali būti išvežama praėjus vos 6 valandoms. Anksčiau jos vėsinimas trukdavo maždaug parą.
Be to, „Rivonos“ mėsos perdirbimo padalinyje mėsai vėsinti naudojama tik sauso šalčio technologija.
Mėsa vėsinama be žmogaus įsikišimo – viskas reguliuojama ir kontroliuojama automatiškai ir tiesiai iš cecho skerdiena konvejeriu pristatoma į specialų transportą išvežti.
„Beje, daugumoje kitų skerdyklų skerdiena yra vėsinama apipurškiant vandeniu, todėl mėsa jo prisigeria ir pasunkėja“, – užsiminė D.Dundulis. Anot jo, pirkėjai puikiai geba įvertinti mėsos kokybę. Skaičiavimai rodo: „Norfos“ parduotuvėse nuperkama apie pusę visos Lietuvos mažmeninėje prekyboje parduodamos šviežios mėsos.
