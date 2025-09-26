Į paštomatų plėtrą Baltijos šalyje – 4,4 mln. eurų Lietuvos pašto investicija

Kaip pranešė bendrovė, nuo rugsėjo vidurio iki lapkričio visose trijose Baltijos šalyse ji įrengs iš viso 232 naujus paštomatus. 63 Lietuvos pašto nauji paštomatai atsiras Lietuvoje, 50 – Latvijoje, 119 – Estijoje.
Taip pat planuojama praplėsti apie 160 populiariausių jau veikiančių „LP Express“ ir „Unisend“ paštomatų, juose įrengiant virš 600 papildomų kolonų ir beveik 6 tūkst. naujų dėžučių.
„Investicijos į plėtrą regione ne tik padidins bendrovės paštomatų prieinamumą, bet ir suteiks naujų galimybių e. verslams. Kiekvienas naujas paštomatas prisideda prie klientų patirčių gerinimo ir stiprina Lietuvos pašto pozicijas Baltijos šalių rinkoje, užtikrinant patogią siuntų pristatymo paslaugą“, – pranešime sakė Lietuvos pašto generalinis direktorius Kastytis Valantinas.
Pasak bendrovės, iki šių metų pabaigos „LP Express“ paštomatai pirmą kartą pradės veikti ir 13 vietovių: Jonučiuose II, Ramučiuose, Viduklėje, Gelgaudiškyje, Kalveliuose, Senuosiuose Trakuose, Jiezne, Vydmantuose, Kairiuose, Kretingalėje, Kvėdarnoje, Šveicarijoje ir Darbėnuose.
Po šiųmetės plėtros Lietuvos pašto tinkle bus per 1 460 paštomatų, daugiau nei 500 jų sudarys „ LP Express“ paštomatai.
Pirmąjį 2025 metų pusmetį Lietuvos paštas per paštomatus ir kurjerius Baltijos šalyse pristatė beveik 10 mln. siuntų – net 70 proc. daugiau nei tuo pačiu metu pernai.