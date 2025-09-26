LNTPA traukiasi iš Lietuvos pramonininkų konfederacijos

Skelbiama, kad šis sprendimas priimtas įvertinus pastarųjų metų bendradarbiavimo patirtį bei veiklos prioritetus. LNTPA nuomone, LPK kryptys ir prioritetai vis mažiau dera su asociacijos atstovaujamo sektoriaus tiesioginiais interesais.
„Kiekvienai verslo organizacijai svarbu, kad jos balsas būtų girdimas platesniame verslo diskurse, kad būtų atstovaujami visų verslo bendruomenių, o ne tik atskirų ūkio sričių interesai. Pastaruoju metu LPK veikloje stebėjome prioritetų skirtumus ir nepakankamą dėmesį klausimams, kurie itin aktualūs nekilnojamojo turto plėtros miestuose darbotvarkei“, – sako LNTPA prezidentas Mindaugas Statulevičius.
Tiesa, LNTPA sako išliekanti atvira partnerystei su LPK ateityje, siekiant bendrų Lietuvos verslui svarbių tikslų.
LPK: sprendimas priimtas dar liepą
Asociacijos sprendimą pakometavo ir LPK.
„LPK gerbia LNTPA sprendimą nutraukti narystę, kuris buvo priimtas dar liepos mėnesį. Apie šį žingsnį žinojome nuo tada, kai sprendimas buvo priimtas, ir gerbėme kolegų norą jo viešai neskelbti iki šiol.
LPK kryptingai tęsia pradėtą organizacijos transformaciją. Mūsų prioritetai – inovacijos, regioninės pramonės stiprinimas, eksportas ir tvarus ekonomikos augimas. Telkiame narius, kuriems svarbus aiškumas, skaidrumas, bendros vertybės bei profesionalus atstovavimas“, – rašoma konfederacijos žiniasklaidai išplatintame pranešime.