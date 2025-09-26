Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
VerslasRinkos pulsas

Paskaičiavo, kas per metus Lietuvoje brango labiausiai: skirtumas ne toks ir mažas

2025 m. rugsėjo 26 d. 10:13
Lyginant šį ir praėjusių metų rugsėjį, išankstinis metinės infliacijos įvertis, apskaičiuotas pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) sudaro 3,7 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Daugiau nuotraukų (1)
Per metus labiausiai išaugo (17,7 proc.) kavos, arbatos ir kakavos kainos. 10,4 proc. pabrango dujos, spirituoti gėrimai (9,6 proc.), atostogų išvykos (9,5 proc.).
Restoranų, kavinių ir panašių įstaigų viešojo maitinimo paslaugos pabrango 6,8 proc., mėsa ir jos produktai – 4,9 proc., degalai ir tepalai – 3,8 proc., pienas ir jo produktai, sūris ir kiaušiniai – 5,6 proc.
Tuo metu pigo elektra (14 proc.), garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir atgaminimo įrenginiai (8,3 proc.), automobiliai (4,8 proc.) ir kitos, niekur nepriskirtos finansinės paslaugos (4,3 proc.).
SVKI apskaičiuojamas pagal Europos Sąjungos mastu suderintą metodologiją.
InfliacijaKainosRugsėjis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.