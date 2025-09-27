Neįtikėtinas pasiūlymas – vien už gyvenimą čia sumokės 70 tūkst. svarų sterlingų

Tiesa, norintiems pasinaudoti šia dotacija – reikėtų suklusti, nes yra specialių sąlygų.
Ši iniciatyva priklauso „Mūsų gyvosios salos“ Airijos politikai, kuri skirta pritraukti daugiau gyventojų ir įkvėpti naujos gyvybės atokioms bendruomenėms.
2016 m. šių atokių salų bendras gyventojų skaičius tesiekė 2734.
Pagal siūlomą programą galėtumėte gyventi vienoje iš 23 apgyvendintų jūrinių salų prie Jungtinės Karalystės krantų ir gauti net 70 tūkst. svarų sterlingų.
Skelbiama, kad Arano salos yra garsiausios, čia yra trys vaizdingos uolėtos salos: Inišmaanas, Inišyras ir Inišmoras. Atokiausia sala yra Toris, kurioje 2023 m. gyveno tik 141 žmogus.
Kiekviena sala turi savo unikalų kraštovaizdį ir ypatybes, kurios formuoja jos charakterį ir ten gyvenančiųjų gyvenimo būdą.
Tiesa, norintys gauti dotaciją, turėtų įsigilinti į pateiktas sąlygas. Skelbiama, kad minima Airijos programa atvira visiems, net jei nesate šios šalies pilietis. Tačiau Vyriausybės teikiama 70 tūkst. svarų sterlingų dotacija skiriama saloje esantiems tuštiems arba apleistiems namams renovuoti. Taigi, nemokama žmonėms už tai, kad jie ten persikeltų tiesiogiai.
Programos tikslas – pagerinti infrastruktūrą regione, o tai turėtų padėti kurti tvaresnes bendruomenes.
Sėkmingi pareiškėjai privalo pinigus naudoti tik nekilnojamojo turto atnaujinimui, nes tai nėra vienkartinė išmoka, kurią galima naudoti bendroms pragyvenimo išlaidoms padengti.
Nekilnojamojo turto renovacija saloje gali būti brangi, o baigus programą, namo negalima naudoti atostogoms ar trumpalaikei nuomai.
Nors pareiškėjai neprivalo būti Airijos piliečiai, jie turi atitikti tam tikrus kriterijus, kad galėtų gauti dotaciją. Norėdami ją gauti, pareiškėjai turi turėti nuosavą arba būti pradėję pirkimo procesą.
Tie, kurie nori persikelti į vieną iš šių atokių salų, gali pasirinkti tik tuščią arba apleistą nekilnojamąjį turtą, pastatytą iki 2007 m.
Pareiškėjai taip pat turi planuoti ten gyventi nuolat arba nuomoti turtą bent 10 metų, kad nereikėtų grąžinti didelės dotacijos dalies.
Jei kas nors parduoda turtą, nustoja jį naudoti kaip pagrindinius namus arba jis nebenuomojamas, jam gali tekti grąžinti visą dotaciją arba jos dalį.
Per pirmuosius penkerius metus namų savininkai privalo grąžinti visą dotaciją. Nuo penkerių iki dešimties metų jie privalo grąžinti 75 procentus dotacijos.
Po dešimties metų namų savininkai gali pasilikti turtą negrąžindami jokios dotacijos dalies.
Parengta pagal The Sun.