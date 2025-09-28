I. Adomavičiaus biografijoje – spalvingos detalės: dirbo barmenu, darbe yra ir miegojęs

I.Adomavičius Vilniaus Universiteto Tarptautinio verslo mokykloje įgijo bakalauro laipsnį ir yra diplomuotas verslo vadybos specialistas. Migracijos informacijos centro iniciatyvai „Renkuosi Lietuvą“ jis anksčiau atviravo, kad iškart po studijų norėjo tapti bankininku, tačiau jo pusbrolis pasiūlė išvykti į Londoną.
„Tik pabaigus mokslus mano pusbrolis sako: varom į Londoną, čia bus reikalų. Mes tuo metu turėjome barą. Man į Londoną reikėjo ne todėl, kad užsidirbčiau daugiau pinigų. Norėjau išmokti daugiau apie barus, nes Lietuvoje nebuvo normalių kavos barų. <...> Būti bankininku yra gerai, bet sugalvojau, kad man reikia būti barmenu“, – interviu „Renkuosi Lietuvą“ kalbėjo I.Adomavičius.
Jis toliau tęsė, kad iš pat pradžių Londone uždarbiavo statybose, dirbo ir apsaugos srityje, bet galop „užsikabino“ dirbdamas barmenu. Tačiau nors darbas patiko, jį vargino ilgos kelionės namo. Dėl to emigrantas sugalvojo slapta, niekam nežinant, miegoti darbovietėje.
„Gyvenau kitame rajone. Į darbą autobusu reikėdavo važiuoti dvi valandas. Ypač sunku buvo baigus darbą 2 nakties, gali tiesiog pravažiuoti miegodamas. Aš vieną naktį pagalvojau: kam man važiuoti? Naktį baigiau savo pamainą, įsikūriau darbuotojų kambaryje. Žiūriu – švari paklodė. Aš ją pasitiesiau ant kilimo. Viena, antra, trečia, ketvirta naktis... Niekas nežinojo, kad aš ten pasilieku nakvoti. O ryte atsikeliu anksčiau ir pusryčiaudavau. Tokius didžiulius karališkus pusryčius turėjau“, – prisiminė I.Adomavičius.
Iš baro – į banką „Swedbank“
Galiausiai Ignotas pavargo gyventi Europos didmiestyje ir apsisprendė grįžti į Lietuvą. Čia jis po mėnesio gavo darbą banke. Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) pateiktoje politiko biografijoje nurodoma, kad jis vienus metus dirbo „Swedbank“ investavimo vadybininku.
„Darbas banke buvo fainas, bet vėl atsirado rutina. Kodėl aš turiu eksportuoti savo darbo jėgą? Aš geriau eksportuosiu savo produktą“, – naujų profesinių iššūkių nusprendė ieškoti I.Adovavičius, vėliau įkūręs šviežių makaronų, raviolių fabriką.
VRK svetainėje patalpintoje I.Adomavičiaus biografijoje taip pat nurodoma, kad nuo 2009 iki 2011 m. jis dirbo kooperatyve „Gerkonių elevatorius“, kur ėjo direktoriaus pareigas. Nuo 2012 iki 2019 m. jis vertėsi individualia veikla kaip ūkininkas – gamino šaldytus produktus.
O nuo 2019 iki 2024 m. dirbo įmonės „Bravopasta“ komercijos direktoriumi. Įmonei „Bravopasta“ vadovauja kultūros ministro žmona Rimantė Adomavičienė. Portale rekvizitai.vz.lt nurodoma, kad bendrovėje dirba 7 darbuotojai. Praėjusiais metais įmonės pelnas siekė 43 963 Eur.
Kultūros ministras nurodo mokantis anglų kalbą, yra pažengęs rusų kalbos vartotojas, o vokiečių kalbą nurodė mokantis pradedančiųjų lygiu.
