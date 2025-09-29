Lrytas Premium prenumerata tik
„Lufthansa“ žada panaikinti tūkstančius darbo vietų: paaiškino priežastis

2025 m. rugsėjo 29 d. 10:13
„Lufthansa“ patvirtino iki 2030 m. ketinanti panaikinti 4 tūkst. administracinių pareigybių, nes planuoja skaitmenizuoti, automatizuoti ir konsoliduoti procesus, pirmadienį Miunchene vykusioje kapitalo rinkų dienoje pranešė aviakompanijų grupė.
Šis pranešimas patvirtino praėjusią savaitę pasirodžiusią nepatvirtintą informaciją.
Bendrovė taip pat padidino savo finansinius tikslus vidutinės trukmės laikotarpiu.
„Lufthansa“ grupė šiuo metu turi apie 103 tūkst. darbuotojų. Bendrovė dabar siekia, kad veiklos pelnas, t. y. koreguotas pelnas prieš palūkanas ir mokesčius (EBIT), sudarytų 8–10 proc. pajamų, palyginti su ankstesniu 8 proc. tikslu.
Vadovybė teigė, kad šiais metais tikisi, jog koreguotas EBIT gerokai viršys praėjusių metų 1,6 mlrd. eurų rodiklį.
Siekdama padidinti pelningumą, „Lufthansa“ taip pat planuoja konsoliduoti įvairias savo oro linijas, taikydama griežtesnę centralizuotą kontrolę.
Be krizės ištikto pagrindinio prekių ženklo „Lufthansa“, grupė valdo „SWISS“, „Austrian“ ir „Brussels Airlines“ bei turi mažumos akcijų paketą Italijos bendrovėje „ITA“.
Bendrovės teigimu, taip pat bus stiprinama pigių skrydžių bendrovė „Eurowings“ ir logistikos bei techninės priežiūros padaliniai, o pastarasis planuoja plėsti veiklą į gynybos sektorių.
Aviakompanijų grupė pažymėjo, kad šios priemonės skirtos užtikrinti grupės pozicijas ateityje ir kartu generuoti tvarius pelnus akcininkams. „Lufthansa“ teigimu, investuotojai ir toliau gali tikėtis 20–40 proc. grupės pelno dividendų.
