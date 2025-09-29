Kaip darbuotojams išsiųstame laiške rašė bendrovės generalinis direktorius Einar Örn Ólafsson, pastaraisiais metais buvo bandoma restruktūrizuoti įmonės veiklą, tačiau to nepakako.
„Suprantu, kad ne visi sutikote su mūsų paskelbtais pokyčiais, bet tikiuosi, kad suprantate, jog šis sprendimas buvo priimtas siekiant išgelbėti bendrovę.
Deja, viskas susiklostė ne taip, kaip tikėjomės. Žvelgiant atgal, turėjome anksčiau pakeisti savo veiklos struktūrą, kad turėtume daugiau galimybių pasiekti sėkmę“, – štai taip į darbuotojus kreipėsi bankrutuojančios įmonės vadovas.
Aiškėja, kad darbo neteks apie 400 oro linijų darbuotojų. Be to, nuostolių patirs ir su „Play airlines“ bendradarbiavusios įmonės.
Pirmadienį turėjo leistis ir Vilniuje
Nemalonumų neišvengs ir keleiviai, mat visi bendrovės skrydžiai atšaukti.
Informacija apie tai pasirodė Keflaviko oro uoste Islandijoje.
Prieš paskelbiant apie bankrotą, pirmadienį ryte, iš šio oro uosto dar spėjo išskristi penki oro linijų lėktuvai – į Amsterdamą (Nyderlandai), Kopenhagą (Danija), Dubliną (Airija), Londoną (Jungtinė Karalystė) ir Paryžių (Prancūzija).
Pirmadienį iš šio oro uosto „PLAY airlines“ lėktuvai turėjo išskristi dar bent penkiomis kryptimis. Tarp jų – ir Vilnius.
Kaip matyti Vilniaus oro uosto puslapyje, šis skrydis yra atšauktas. Lietuvos sostinėje lėktuvas iš Islandijos turėjo leistis pirmadienį, 22.20 val.
Oro uosto puslapyje taip pat nurodoma, kad dėl detalesnės informacijos reikėtų susisiekti su oro linijomis.
oro linijosBankrotasIslandija
