Į Lrytas Pardavimų vadovės poziciją grįžta rinkos profesionalė Ieva Martusevičienė

„Šiemet yra 15 metų, kai dirbu portale Lrytas. Tai yra stiprus prekės ženklas, pasižymintis aukštais kokybiniais rodikliais, skaitytojai vertina turinį, kurį kuria redakcija, o pardavimų komanda visuomet pasirengusi suteikti aukščiausią vertę partneriams ir klientams. Tikiu Lrytas komanda, grįžtu tęsti pradėtus darbus ir kartu kurti naujus projektus, ieškoti naujų galimybių.
Per daugelį metų dirbdama žiniasklaidoje ne tik sukaupiau vertingų žinių, bet ir aiškiai suprantu, kas iš tiesų veikia reklamoje. Žinau, kaip paversti idėjas apčiuopiamais rezultatais ir padėti partneriams pasiekti savo tikslus, girdžiu juos. Mane įkvepia bendradarbiavimas – kartu su klientais ir komanda ieškome ne šiaip sprendimų, o geriausių galimų kelių, kurie duoda realią vertę“, – sako I. Martusevičienė.
I. Martusevičienė pardavimų ir reklamos rinkoje – gerai žinomas veidas. Ji šešerius metus dirbo portalo Delfi pardavimų komandoje, nuo 2010 metų su pertraukomis vadovavo Lrytas Pardavimų komandai.
„Lrytas Pardavimų komanda rinkoje garsėja kruopščiu darbu ir vertingų projektų kūrimu. Tikiu, kad Ievos prisijungimas sustiprins komandą ir padės siekti ambicingų tikslų, kuriuos turi Lrytas. Žinau, kad kartu su partneriais sukursime dar ne vieną reikšmingą projektą ar iniciatyvą“, – sako Lrytas direktorius Tautvydas Mikalajūnas.
Naujienų portalą Lrytas per mėnesį skaito daugiau nei 1 110 000 skaitytojų, kurie sugeneruoja apie 80 milijonų puslapių peržiūrų. Portalas Lrytas priklauso Estijos žiniasklaidos bendrovei „Ekspress Grupp“, kuri 2022 m. gruodį portalą įsigijo iš bendrovės „Lietuvos rytas“. „Ekspress Grupp“ yra pirmaujanti žiniasklaidos grupė Baltijos šalyse, jos pagrindinė veikla apima interneto žiniasklaidos turinio kūrimą, taip pat laikraščių, žurnalų ir knygų leidybą.
Be to, grupė valdo elektroninių bilietų pardavimo platformą bei bilietų kasas ir teikia lauko ekranų paslaugas Estijoje ir Latvijoje. Savo veiklą „Ekspress Grupp“ pradėjo 1989 metais, joje dirba beveik 1,1 tūkst. darbuotojų. Lietuvoje „Ekspress Grupp“ valdo portalą „Delfi“, kuriam priklauso 100 proc. naujienų agentūros ELTA akcijų, taip pat internetinės rinkodaros paslaugų teikėją „Digital Matter“.