Keliolikoje „Rimi“ parduotuvių keičiasi darbo laikas: pokyčiai – jau už kelių dienų

„Rudens ir žiemos sezonu pirkėjų apsipirkimo įpročiai keičiasi – žmonės dažniau renkasi ankstesnį apsipirkimo laiką. Todėl darbo grafikus pritaikome prie realių lankytojų srautų, siekdami, kad parduotuvės veiktų efektyviai ir patogiai klientams“, – pastebi „Rimi Lietuva“ prekybos centrų valdymo vadovė Irina Miklienė.
Darbo laiko pokyčiai nuo spalio 1 d. bus taikomi 14 „Rimi“ parduotuvių. Dalis jų darbo dienomis ir šeštadieniais dirbs iki 21 val. – tai „Rimi Kaišiadorys“, „Rimi Utena“, „Rimi Biržai“, „Rimi Pulko“ Alytuje, taip pat „Rimi Gargždai“ bei „Rimi Kėdainiai“ ir „Rimi Lieporiai“ Šiauliuose. Pastarosiose dviejose parduotuvėse sekmadieniais darbo laikas trumpinamas dar viena valanda – jos užvers duris 20 val.
Kai kuriose parduotuvėse pokyčiai bus taikomi tik sekmadieniais: „Rimi Mažeikiai“ ir „Rimi Ragaudžiai“ Panevėžyje dirbs iki 21 val., o „Rimi Jonava“ – iki 20 val. Tuo tarpu „Rimi Kretinga“ ir „Rimi Taurakalnis“ Klaipėdoje sekmadieniais atsidarys valanda vėliau, 9 val., ir dirbs iki 21 val. „Rimi Minijos“ parduotuvėje Klaipėdoje šeštadieniais prekyba prasidės valanda vėliau – nuo 9 val., tokiu pačiu grafiku parduotuvė veiks ir sekmadieniais. „Rimi Rėkyvos“ parduotuvė Šiauliuose grąžina standartinį darbo laiką – visomis savaitės dienomis dirbs iki 22 val. Visos kitos tinklo parduotuvės ir toliau dirbs įprastu grafiku.
Trumpėjant dienoms, vakarais greičiau temstant ir orams vėstant, pirkėjai gali patogiai rinktis ir apsipirkimą „Rimi“ elektroninėje parduotuvėje. Čia prekes galima užsisakyti tiek pristatymui tiesiai į namus, tiek atsiėmimui pasirinktame „Rimi Drive“ punkte ar atsiimti „Rimi“ parduotuvėje – tai patogus būdas sutaupyti laiko ir užtikrinti sklandų apsipirkimą net neišėjus iš namų ar greit užbėgus atsiimti jau surinktą krepšelį parduotuvėje.
darbo laikasRimiprekybos tinklas
