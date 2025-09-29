Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Lietuva prisijungė prie Europos lustų koalicijos

2025 m. rugsėjo 29 d. 15:55
Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) pirmadienį pranešė, kad Lietuva prisijungė prie Europos Sąjungos (ES) strateginės iniciatyvos – Europos lustų koalicijos, kuri stiprina Lietuvos ir visos Europos technologinę lyderystę puslaidininkių srityje.
„Prisijungimas prie Europos lustų koalicijos – didelis žingsnis į priekį tiek Lietuvos verslui, tiek ir mokslui, atveriantis daugiau galimybių dalyvauti ES finansavimo programose, pritraukiant reikšmingų investicijų į aukštąsias technologijas ir didinant šių didelę paklausą turinčių komponentų eksportą“, – pranešime cituojamas ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Skelbiama, kad pagal deklaraciją Lietuva su kitomis valstybėmis narėmis įsipareigojo daugiau dėmesio skirti puslaidininkių sektoriaus plėtrai, technologiniam savarankiškumui stiprinti ir saugioms tiekimo grandinėms užtikrinti.
Kaip nurodo ministerija, Lietuva šiuo metu kryptingai stiprina pozicijas šioje srityje – kuriamas nacionalinis kompetencijų centras „ChipsC² LT“. Jis padeda plėtoti pažangiausias Lietuvos mokslo ir inžinerines kompetencijas.
