Statybų rinkoje – prastos naujienos: net dvi įmonės pranešė apie darbuotojų atleidimus

UAB „Norac“, vykdanti metalo konstrukcijų ir jų dalių gamybos veiklą, apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą Užimtumo tarnybai pranešė rugsėjo 23 d.
„Šiuo metu įmonėje dirba 203 darbuotojai, iš kurių planuojama atleisti 32.
Darbo neteks 6 plytelių klijuotojai, 5 staklininkai, po 3 apdailininkus, krautuvo vairuotojus, medžiagų komplektuotojus-apskaitininkus, santechnikus ir kt.
Darbdavys nurodė, kad ketina nutraukti sutartis su darbuotojais savo iniciatyva be darbuotojo kaltės (DK, 57 str.). Darbuotojų atliekamos darbo funkcijos darbdaviui tapo perteklinėmis“, – portalui Lrytas nurodė Užimtumo tarnybos išorinės komunikacijos specialistė Inga Vegytė.
Rekvizitai.vz.lt nurodoma, kad įmonė veikia daugiau nei 19 metų. Praėjusiais metais įmonės pardavimo pajamos siekė 18 133 025 eur, grynasis pelnas buvo 149 912 eur.
Darbo neteks ir šie darbuotojai
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statybos veiklą vykdanti UAB „Kvėdarsta“ rugsėjo 25 d. informavo Užimtumo tarnybą apie grupės darbuotojų atleidimą.
Kaip paaiškino I. Vegytė, dėl įmonei iškeltos bankroto bylos spalio 7 d. planuojama atleisti visus 60 darbuotojų.
Darbo neteks 10 sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojų, 9 kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai, 9 žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai, 5 statybos vadovai ir kt.
UAB „Kvėdarsa“ rinkoje veikė daugiau nei 30 metų.
Jos pardavimo pajamos, kaip nurodoma rekvizitai.vz.lt, 2024 m. siekė 4 014 703 eurus, grynasis nuostolis sudarė 741 793 eurus.
Statybosįmonėsatleidimas
Rodyti daugiau žymių