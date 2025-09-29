„Atėjo ruduo – laukėm to ar nelaukėm. Pradedam šildymo sezoną“, – pirmadienį, rugsėjo 29 d., surengtoje spaudos konferencijoje pranešė Vilniaus miesto savivaldybės meras Valdas Benkunskas.
Jo teigimu, pagal poreikį, visos sostinės švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigos nuo penktadienio jau galėjo tai padaryti savarankiškai. Dauguma įstaigų šia galimybe jau pasinaudojo.
V.Benkunskas pripažino, kad šiemet šildymo sezoną nuspręsta pradėti anksčiau. Įprastai tai daroma spalio 1–15 d., o pernai šildymo sezonas Vilniuje pradėtas spalio 14 d.
Spalį – rekordiškai maža kaina
Žadama ir rekordiškai žema šildymo kaina. Aiškėja, kad spalio mėnesį ji bus 7 proc. mažesnė nei pernai ir sieks 5,42 ct/kWh be PVM arba 5,91 ct/kWh su 9 proc. PVM.
Pasak V.Benkunsko, ši kaina – mažiausia tarp visų Lietuvos didmiesčių.
Tiesa, paklaustas, ar tokių kainų galima tikėtis visą šildymo sezoną, AB „Miesto gijos“ generalinis direktorius Gerimantas Bakanas teigė, kad viskas priklauso nuo biokuro kainų, o pastarosios šiuo metu esą yra palankios.
„Pasižiūrėjom, kaip mes atrodom lyginant su Baltijos šalių sostinėmis, tai esam 40 proc. pigesni nei Talinas ir net 50 proc. pigesni nei Ryga“, – spalio mėnesio šildymo kaina džiaugėsi G.Bakanas.
Vis tik kainai įtakos dar gali turėti nuo kitų metų pradžios grįžtantis 21 proc. PVM tarifas. Seimo sprendimu, PVM tarifas centralizuotam šildymui ir karštam vandeniui keisis visoje šalyje. Šiuo metu tarifo dydis siekia 9 proc.
83 proc. viso šildymui naudojamo kuro šį sezoną turėtų sudaryti biokuras, likusią dalį – dujos.
„Viskas priklausys nuo žiemos šaltumo. Jeigu žiema bus šaltesnė – dujų kiekis gali būti didesnis. Jeigu žiema bus šiltesnė – gali būti, kad biokuras sudarys 90 proc.“ – sakė G.Bakanas.
Kur namai šils pirmiausiai?
Vilniaus miesto savivaldybė primena, kad nuo šildymo sezono paskelbimo pradžios šiluma vilniečių namus pasieks palaipsniui. Ją pastatuose įjungia namų administratorius arba bendrijos atstovas.
Pirmą-antrą dienomis šildymas bus įjungtas Fabijoniškių, Šeškinės, Pilaitės, Senamiesčio, Šnipiškių, Karoliniškių, Lazdynų, Naujosios Vilnios, Baltupių ir Grigiškių mikrorajonuose.
Antrą-trečią dienomis – Antakalnio, Žirmūnų, Pašilaičių, Viršuliškių, Justiniškių, Žvėryno, Naujamiesčio, Kirtimų mikrorajonuose.
Trečią-ketvirtą dienomis šildymas pasieks Panerių, Naujininkų, Rasų, Vilkpėdės ir Verkių mikrorajonus.
Jei praėjus numatytam terminui namuose radiatoriai nešils, gyventojams patariama kreiptis į namo vidaus šildymo sistemas aptarnaujančias įmones – namų administratorius arba bendrijas.
Klaipėda šildytis dar nepradės
Klaipėdos savivaldybės atstovai tikino, kad kol kas miestas šildymo sezono pradėti neplanuoja.
„Orų prognozės nuolat stebimos, pagal dabartinę prognozę Klaipėdos mieste kol kas neplanuojama pradėti šildymo sezono.
Savivaldybė nustato oficialią šildymo sezono pradžią, atsižvelgdama į faktinę lauko oro temperatūrą. Šilumos vartotojai, įskaitant ir daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojus, balsų dauguma gali ir patys apsispręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios – ji nebūtinai turi sutapti su savivaldybės nustatyta šildymo sezono pradžia“, – teigta gautame komentare.
Per paskutinius trejus metus šildymo sezonas Klaipėdos mieste buvo pradėtas šiuo laiku: 2024-2025 m. spalio 14 d., 2023-2024 m. spalio 18 d., 2022 m. spalio 26 d.
Panevėžyje pradedamas šildymo sezonas ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigose
Dėl atvėsusių orų ir sinoptikų prognozuojamo tolesnio temperatūros kritimo Panevėžio miesto savivaldybė nusprendė nuo spalio 1 d. pradėti šildymo sezoną ugdymo bei sveikatos priežiūros įstaigose.
„Šildymas bus įjungtas visose ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančiose įstaigose. Nuo trečiadienio šiluma pasieks ir sveikatos priežiūros įstaigas.
Kol kas miesto daugiabučiuose namuose, kitose biudžetinėse įstaigose, įmonėse ir organizacijose šildymo sezono pradžia neskelbiama“, – skelbiama pranešime žiniasklaidai.
Savivaldybė primena, kad esant techninėms galimybėms ir suderinus su šilumos tiekėju, pastatų administratoriai ir bendruomenės gali patys spręsti, kada pradėti šildymą, nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų higienos normų. Daugiabučių gyventojai taip pat turi teisę priimti sprendimą dėl šildymo pradžios – tam reikia, kad už balsuotų daugiau kaip pusė namo gyventojų.
šildymo sezonasVilniusValdas Benkunskas
