„Iki“ gimtadienį švęs su visa Lietuva – išdalys net 33 tūkst. dovanų

„Iki“ gimtadienis – proga švęsti kartu
Per 33 veiklos metus „Iki“ išaugo nuo kelių parduotuvių iki plačiausio tinklo tarp didžiųjų prekybininkų Lietuvoje. Kartu augo ir lojalių pirkėjų ratas – šiandien „Iki“ programėle ar lojalumo kortele naudojasi daugybė lietuvių, kurie įvertino ne tik konkurencingas kainas už aukštą kokybę, bet ir nuolat besiplečiančias papildomas naudas.
„Mūsų klientai žino, kad su „Iki“ jie visada gauna daugiau. Esame prekybos tinklas, kuris ieško inovatyvių sprendimų – programėlėje pirkėjai įsitraukia į smagius žaidimus, kasdien renka „Iki“ lojalumo taškus, juos maino į įvairiausius prizus „Taškotekoje“, naudojasi nuolaidomis ne tik mūsų tinkle, bet ir pas partnerius. Kasdien esame arčiau savo pirkėjų, todėl ir „Iki“ gimtadienis – tai pirmiausia šventė su mūsų mylimais klientais. Tai mūsų būdas padėkoti už draugystę – su dovanomis, sukrautomis iki pat lubų. Juk kas gali būti maloniau nei netikėtas prizas po įprastų pirkinių?“, – sako Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė.
Kaip dalyvauti ir kaip laimėti?
„Iki“ gimtadienio žaidimas jau prasidėjo. Jeigu šią savaitę jau užsukote į „Iki“ parduotuvę, pasitikrinkite – galbūt jau laimėjote. Dalyvauti yra labai paprasta – tiesiog apsipirkite kaip įprastai, ir jau galėsite būti vienas iš laimingųjų.
- Apsipirkite bet kurioje „Iki“ parduotuvėje bent už 15 eurų ir nepamirškite kasoje panaudoti „Iki“ programėlės ar lojalumo kortelės.
- Gaukite žaidimo bilietą į „Iki“ programėlę.
- Nutrinkite žaidimo kortelę ir iš karto sužinokite, ar bilietas buvo sėkmingas ir jūs laimėjote vieną iš net 33 tūkst. prizų. O jie išties naudingi – „Iki“ dovanų kortelės, kuponai nemokamiems privačių „Iki“ prekės ženklų produktams, „Iki“ lojalumo taškai ir kt.
- Laimėjimo atveju iškart gausite dovanų, o laimėti prizai bus įkelti į „Iki“ lojalumo paskyrą prie skilties „Kortelės ir kuponai“.
Papildomų nutrinamų žaidimo bilietų galima įsigyti už „Iki“ lojalumo taškus ir taip padidinti savo šansus laimėti. Taip pat daugiau bilietų gausite pirkdami specialiu ženklu pažymėtas prekes. Kuo daugiau žaisite – tuo didesnė galimybė laimėti.
Žaidimas vyks iki 2025 m. lapkričio 16 d. (imtinai). Daugiau informacijos: https://iki.lt/gimtadienio-zaidimas-2025/.
Nesate dar „Iki“ lojalumo programos nariu? Prisijungti labai paprasta – registruokitės interneto svetainėje www.iki.lt, nemokamoje „Iki“ programėlėje išmaniajame telefone arba fizinėje parduotuvėje.
G.Kitovė primena, kad žaidime dalyvauti ir geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki“ parduotuvėse, interneto puslapyje www.iki.lt ir mobiliojoje programėlėje. Joje pirkėjai ras ir asmeninių pasiūlymų bei dalyvaudami lojalumo programoje rinks taškus, kuriuos galės išmainyti į vertingus prizus ar nuolaidas.