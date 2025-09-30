Bendruomenė kaip konkurencinis pranašumas: ką siūlo „Simbiocity“

„Bendruomenę sudaro visi mūsų pastatų „gyventojai“: įmonių darbuotojai, partnerių personalas, sporto bendruomenė. Visus juos vienija mūsų erdvės: čia jie dirba, bendrauja, leidžia laiką. Skaičiuojame, kad biurų mieste galime sukurti apie 9000 darbo vietų“, – pasakoja Rokas Adlis, biurų miesto „Simbiocity“ Vilniuje vadovas.
Biurų mieste veiklą vykdo įvairių sektorių bendrovės, skirtingų sričių profesionalai, todėl „Simbiocity“ stengiasi ieškoti patogių būdų, kad bendruomenės nariai dažniau bendrautų, keistųsi idėjomis, prisidėtų prie iniciatyvų.
„Nuolat organizuojame veiklas bendruomenei. Renginius skirstome trimis kryptimis: ugdomoji (švietimo), socialinė ir darbuotojų gerovės/pramoginė. Ugdome bendruomenę nagrinėdami tvarumo, ilgaamžiškumo, asmeninio augimo temas. Šįmet bus renginys, skirtas saugumo aktualijoms. Rengdami socialines iniciatyvas, bendradarbiaujame su skirtingomis institucijomis, stengiamės padėti silpnesniems bei sukurti kažką prasmingo. Pramoginiai renginiai skirti neformaliam bendravimui, aktyviam laisvalaikiui, koncertams“, – kokiuose renginiuose gali dalyvauti „Simbiocity“ nariai, pasakoja biurų miesto vadovas.
Skatina visapusišką bendruomeniškumą
„Simbiocity“ organizuoja ir tematinius renginius. Kadangi vienu iš svarbiausių prioritetų yra bendruomenės narių gerovė bei sveikata, todėl, tikimasi, kad fizinį aktyvumą bei sveikatinimąsi skatinantys renginiai taps tradicija.
„Kai vieno renginio metu kartu su klientais ir partneriais vedžiojome beglobius gyvūnus, gimė idėja, kad mūsų bendruomenė galėtų pagelbėti tiems, kam pagalbos reikia labiausiai. Rimanto Kaukėno paramos fondas pritarė iniciatyvai ir, tikiuosi, kad mūsų bendruomenės aukos, surinktos žygyje Vilniuje, padės sergančiam Taurui ir jo šeimai“, – kalba R.Adlis.
Rimantas Kaukėnas, fondo steigėjas, džiaugiasi, kad „Simbiocity“ žygio dalyviai galėjo susipažinti su stipruolio Tauro istorija, išreikšti jam palaikymą bei nusiųsti tikėjimo kupinus linkėjimus arba prisidėti prie berniuko stiprėjimo reabilitacijose.
„Mūsų fondo globojamų herojų įtraukimas į tokius renginius yra reikšmingas ne tik galimybe prisidėti prie konkretaus mažojo paciento pagalbos, tačiau svarbus ir šeimoms, nes jų istoriją išgirsta daugiau žmonių. Visiems sunkiai sergantiems vaikams ir jų artimiesiems reikalingas palaikymas, todėl susitelkimas tokiose iniciatyvose yra nepamatuojamai svarbus“, – kalba R.Kaukėnas.