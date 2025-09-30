Lrytas Premium prenumerata tik
Dar vienas didmiestis pradeda šildymo sezoną: skelbia, kada pradės šilti radiatoriai

2025 m. rugsėjo 30 d. 11:51
Lrytas.lt
Vilnius ir Vilniaus rajonas jau paskelbė pradedantys šildymo sezoną. Klaipėda jau taip pat priėmė sprendimą – nuo pirmadienio, spalio 6 dienos, mieste skelbiama oficiali 2025–2026 m. šildymo sezono pradžia.
Kaip skelbia miesto savivaldybė, šildymo sezonas bus pradėtas keliomis dienomis anksčiau nei ankstesniais sezonais. Šildymas bus įjungiamas ikimokyklinėse įstaigose, mokyklose, sveikatos priežiūros įstaigose, taip pat ir kitiems vartotojams, įskaitant daugiabučių namų gyventojus.
„Kada šiluma pasieks konkrečius pastatus, priklauso nuo jų administratorių. Norint, kad daugiabutyje šildymas būtų pradėtas anksčiau arba vėliau nei visame mieste paskelbtas sezonas, reikalingas daugiau nei pusės gyventojų pritarimas. Tokiu atveju klausimą reikia derinti su namo administratoriumi arba bendrijos pirmininku“, – nurodo savivaldybė.
Per pastaruosius trejus metus šildymo sezonas Klaipėdoje buvo pradėtas 2024–2025 m. spalio 14 d., 2023–2024 m. spalio 18 d. ir 2022–2023 m. spalio 26 d.
