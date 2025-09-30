Justina Šidlauskienė paskirta „Paysera LT“ generaline direktore

„Jaučiu didelę atsakomybę ir entuziazmą perimdama „Paysera LT“ vairą. Matau aiškią kryptį – stiprinti mūsų, kaip rinkos lyderio, pozicijas e. komercijos segmente ir kurti išskirtinę patirtį tiek verslo, tiek privatiems klientams, siūlant naujus bei tobulinant esamus finansinius sprendimus. Tarp jų – netrukus startuosianti tarpusavio skolinimo platforma“, – sako J. Šidlauskienė, „Paysera LT“ generalinė direktorė.
Naujoji vadovė pabrėžia, kad stabilus augimas neatsiejamas nuo aukščiausių atitikties standartų.
„Finansų srityje pasitikėjimas yra kertinė vertybė, todėl vienas pagrindinių prioritetų bus vidinių procesų, rizikų valdymo ir atitikties sistemų stiprinimas pagal aukščiausius standartus, bendradarbiaujant su Lietuvos banku“, – sako J. Šidlauskienė.
„Fintech“ bendrovei 2,5 metų vadovavęs Marijus Plančiūnas karjerą tęs tarptautinėje įmonių grupėje „Aventus Group“, kurioje dirba apie 4 500 darbuotojų.
„Didžiuojuosi tuo, ką per pastaruosius metus pasiekėme kartu – „Paysera“ ne tik sparčiai augo, bet ir tapo neginčijamu finansinių technologijų rinkos lyderiu. Esu be galo dėkingas visai komandai. Dabar ramia širdimi perduodu estafetę Justinai – ji puikiai pažįsta įmonę iš vidaus ir yra pasirengusi vesti „Paysera“ į naujas aukštumas. Linkiu jai ir visai organizacijai didžiausios sėkmės“, – sako M. Plančiūnas.
J. Šidlauskienė ISM Vadybos ir ekonomikos universitete įgijo socialinių mokslų daktarės laipsnį ir šiuo metu atlieka podoktorantūros stažuotes Vilniaus universitete. Prieš tapdama generaline direktore ji ėjo generalinio direktoriaus pavaduotojos pareigas ir strateginiame lygmenyje buvo atsakinga už klientų aptarnavimo, pardavimų, rinkodaros bei žmogiškųjų išteklių sritis.
Šiuo metu „Paysera LT“ dirba daugiau nei 220 darbuotojų, o visoje „Paysera“ grupėje – daugiau nei 800 darbuotojų.