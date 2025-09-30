Šildymo sezoną pradeda ne tik sostinė: prisijungia ir Vilniaus rajonas

Dėl atvėsusių orų ir sinoptikų prognozuojamo tolesnio temperatūros kritimo, spalio 1 d. Vilniaus rajono savivaldybėje pradedamas šildymo sezonas. Jau nuo rytojaus šildymas bus įjungtas švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigose, o rajono daugiabučiuose ir kitose įstaigose, kur šiluma tiekiama centralizuotai – spalio 2 d. Tą reglamentuojantį potvarkį pasirašė savivaldybės meras Robert Duchnevič, skelbta pranešime žiniasklaidai.
„Stebime artimiausias oro prognozes ir matome, kad ruduo atėjo ne su auksinėmis spalvomis, o su žvarbiais orais. Jau ir gyventojai teiraujasi kada bus įjungtas šildymas. Tad svarbu užtikrinti, kad tiek gyventojai savo namuose, tiek darbuotojai, vaikai ar pacientai įstaigose galėtų jaustis komfortiškai. Šiemet šildymo sezoną pradedame tuo pačiu metu, kaip ir praeitais metais“, – sako Vilniaus rajono savivaldybės meras Robert Duchnevič.
Šildymo sezono pradžia skelbiama atsižvelgiant į faktines lauko oro temperatūras, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė nei 10 laipsnių šilumos.
„Jaukios ir šiltos patalpos – namai, darželiai, mokyklos ar poliklinikos – tiesiogiai veikia ir mūsų sveikatą. Nuolatinis tinkamos temperatūros patalpose palaikymas padeda apsisaugoti nuo peršalimo ir kitų ligų. Tačiau nepamirškime reguliariai, nors ir trumpam, išvėdinti patalpas. Grynas oras neleidžia kauptis drėgmei bei atsirasti pelėsiui. Linkiu visiems sveikatos bei jaukių ir šiltų namų“, – sako Vilniaus rajono savivaldybės vicemerė dr. Danuta Narbut.
Šiemet šildymo sezonas skelbiamas tą pačią dieną kaip ir pernai. 2024-2025 m. šildymo sezono pradžia Vilniaus rajono savivaldybėje buvo paskelbta 2024 m. spalio 2 d., o pabaiga – 2025 m. balandžio 17 d.