Situacija Lenkijoje tapo sunkiai suvaldoma: ketina imtis drastiškų priemonių dėl alkoholio prekybos

Lenkijos premjero Donaldo Tusko koalicijos partneriai – kairieji ir centristai „Lenkija 2050“ – pateikė teisės aktų projektus, kuriuose numatomi alkoholio reklamos draudimai, alkoholio pardavimo draudimas nuo 22 val. iki 6 val. ryto, taip pat – alkoholio pardavimų degalinėse bei internete apribojimai.
Taip pat siūloma, kad vietos savivaldybės galėtų išplėsti alkoholio prekybos draudimą nuo 21 val. iki 9 val. ryto.
Koalicijos partneriai mano, kad šios priemonės yra vienos iš veiksmingiausių siekiant užkirsti kelią su alkoholiu susijusioms sveikatos problemoms, tokioms kaip vėžys ir psichikos sutrikimai.
Kaip skelbiama, nuo rugpjūčio panašias priemones taiko ir Latvija.
Tačiau padėtis Lenkijoje verčia neatidėlioti sprendimų ir kuo greičiau imtis priemonių – ES duomenys rodo, kad 2022 m. šalis užėmė antrą vietą ES pagal alkoholio sukeliamą mirtingumą. Pagal šiuos rodiklius, nusileista tik Slovėnijai.
Ribojimai kai kur jau taikomi
Apie 180 Lenkijos savivaldybių jau taiko tam tikrą naktinės alkoholio prekybos draudimo formą, įskaitant populiariausią Lenkijos turistų lankomą vietą – Krokuvą.
Policijos ataskaitos rodo, kad tose vietose, kuriose buvo įvesti draudimai, sumažėjo nusikaltimų, taip pat ir pacientų skubios pagalbos skyriuose, teigia vietos žiniasklaida.
Alkoholio ribojimus norėta įvesti ir visoje Varšuvoje, tačiau miesto tarybos nariai sukilo – esą tap būtų pažeidžiamos piliečių laisvės. Nors iš Lenkijos sostinės gyventojų siūlymas ir buvo sulaukęs itin didelio palaikymo. Todėl bandomieji draudimai yra taikomi tik dviejuose iš 18 miesto rajonų. Vis tik manoma, kad tai toli gražu nėra veiksminga.
Dabar tikimasi, kad draudimus įgyvendinti padės premjero D.Tusko parama.
„Norėčiau, kad vietos valdžia sektų tų, kurie nuosekliai bando kovoti su tuo, ką aš vadinu „liberaliu alkoholizmu“, pavyzdžiu. Ypač didmiesčiuose, kur girtų žmonių buvimas vėlyvą naktį netoli namų ar miesto centre yra visai nemalonus“, – rugsėjo 22 d. sakė D.Tuskas.
Šiuo metu pasiūlymai yra viešai svarstomi, o Parlamentas turėtų pradėti juos nagrinėti spalio pabaigoje arba lapkričio pradžioje.
Skaičiuojama, kad 2023 m. pabaigoje Lenkijoje buvo beveik 119 tūkst. alkoholio parduotuvių – įskaitant mažas privačias parduotuves, didelius maisto prekių tinklus ir 24 valandas dirbančias degalines. Tokius duomenis sausio mėnesį atskleidė Lenkijos sveikatos apsaugos ministerija.
Palyginimui, Švedijoje yra 900 alkoholio parduotuvių. Tai reiškia, kad 11-ai tūkst. gyventojų šioje Skandinavijos šalyje tenka maždaug viena parduotuvė. Tuo metu Lenkijoje viena parduotuvė tenka 320 gyventojų.
Viena priežasčių – žemos alkoholio kainos?
Aiškėja, kad su alkoholiu susijusios išlaidos Lenkijoje siekia maždaug 93 mlrd. zlotų (21,8 mlrd. eurų) per metus.
Šalies Nacionalinio priklausomybių prevencijos centro (KCPU) duomenimis, 2024 m. vienam gyventojui tenkantis gryno alkoholio suvartojimas siekė 8,8 litro. Tuo metu Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) skaičiuoja, kad lenkai vartoja daugiau alkoholio nei vidutiniškai ES šalyse.
Viena iš priežasčių laikoma maža alkoholinių gėrimų kaina. Štai 2024 m. už vidutinį mėnesinį atlyginimą būtų galima nusipirkti 2103 pusės litro talpos alaus butelius. Tai yra didžiausias skaičius nuo 2002 m., taip pat didėja ir kitų alkoholinių gėrimų prieinamumas.
Tiesa, alkoholinių gėrimų pramonė nepritaria drastiškiems apribojimams, juos vadina populistiniais.
„Tai chaotiškas pokyčių rinkinys, neatsižvelgiantis į vartojimo tendencijas ar rinkos realijas“, – pareiškė šalies aludarių asociacija „Browary Polskie“.
Alaus gamintojų lobistai teigia, kad alaus pardavimai jau kelerius metus smunka žemyn: per šešerius metus pardavimai sumažėjo apie 15 proc., o per pirmuosius devynis šių metų mėnesius šios kategorijos pardavimai smuko dar 7–8 proc.
Tuo metu alaus kainos, jų teigimu, per pastaruosius metus išaugo apie 45 proc.
„Browary Polskie“ taip pat skundėsi, kad įstatymo projektas apimtų ir nealkoholinį alų – produktą, kuris, jų teigimu, padeda mažinti alkoholio vartojimą. O tai, asociacijos teigimu, neproporcingai paveiktų vietos alaus gamintojus.
Parengta pagal „Politico“ informaciją.