Atvėsę orai šokdino „Pigu.lt“ šildytuvų pardavimus

„Natūralu, kad šių prietaisų pardavimo kreivę lemia oro sąlygos – kai termometro stulpelis krenta, pirkėjų susidomėjimas auga. Populiariausiu gyventojų pasirinkimu šį rudenį išlieka elektriniai šildytuvai, jų parduodame daugiausiai“, – sako „Pigu.lt“ komunikacijos vadovas Nerijus Mikalajūnas.
Rugsėjo mėnesį šildytuvui įsigyti pirkėjai vidutiniškai skyrė 75 eurus. Perkamiausiu prietaisu tapo infraraudonųjų spindulių šildytuvas „Esperanza Thar“, kainuojantis 11 eurų.
Pačiu brangiausiu pirkėjų pasirinkimu tapo dujinis terasinis šildytuvas „Planika Faro“, kurio kaina sudaro 380 eurų.
Vidutinė kaina, kurią rugsėjį už oro sausintuvą ir drėgmės sugėriklį mokėjo e. prekybos centro klientai, sudarė 53 eurus. Didžiausiu praėjusio mėnesio prekybos hitu tapo drėgmės sugėriklis „Ceresit Stop Humidity Aero 360°“, kuris kainavo apie 12 eurų.
„Pigu.lt“ priklauso didžiausiai Baltijos šalyse e. prekybos bendrovei „PHH Group“. Ji buvo suformuota „Pigu.lt“ susijungus su Suomijos prekybos kompanija „Hobby Hall“. „PHH Group“ valdo e. parduotuvių platformas Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Plačiausią asortimentą rinkoje siūlančioje Marketplace ekosistemoje (e. prekyvietėse) perka daugiau nei 2 milijonai pirkėjų. Sesijų skaičius per metus siekia apie 150 milijonų.