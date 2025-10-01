Atvėsę orai šokdino „Pigu.lt“ šildytuvų pardavimus

Lrytas Premium prenumerata tik
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
VerslasRinkos pulsas

Atvėsę orai šokdino „Pigu.lt“ šildytuvų pardavimus

2025 m. spalio 1 d. 11:40
Atvėsus orams, gyventojai vis dažniau įsijungė oro šildytuvus, sausintuvus bei drėgmės sugėriklius. Rugsėjo mėnesį prekyba oro šildytuvais e. prekybos centre „Pigu.lt“ išaugo 60 procentų, lyginant su rugpjūčio pardavimų rezultatais. Drėgmės sugėriklių ir oro sausintuvų pardavimai kilo į viršų beveik 40 procentų.
Daugiau nuotraukų (3)
„Natūralu, kad šių prietaisų pardavimo kreivę lemia oro sąlygos – kai termometro stulpelis krenta, pirkėjų susidomėjimas auga. Populiariausiu gyventojų pasirinkimu šį rudenį išlieka elektriniai šildytuvai, jų parduodame daugiausiai“, – sako „Pigu.lt“ komunikacijos vadovas Nerijus Mikalajūnas.
Rugsėjo mėnesį šildytuvui įsigyti pirkėjai vidutiniškai skyrė 75 eurus. Perkamiausiu prietaisu tapo infraraudonųjų spindulių šildytuvas „Esperanza Thar“, kainuojantis 11 eurų.
Pačiu brangiausiu pirkėjų pasirinkimu tapo dujinis terasinis šildytuvas „Planika Faro“, kurio kaina sudaro 380 eurų.
Vidutinė kaina, kurią rugsėjį už oro sausintuvą ir drėgmės sugėriklį mokėjo e. prekybos centro klientai, sudarė 53 eurus. Didžiausiu praėjusio mėnesio prekybos hitu tapo drėgmės sugėriklis „Ceresit Stop Humidity Aero 360°“, kuris kainavo apie 12 eurų.
„Pigu.lt“ priklauso didžiausiai Baltijos šalyse e. prekybos bendrovei „PHH Group“. Ji buvo suformuota „Pigu.lt“ susijungus su Suomijos prekybos kompanija „Hobby Hall“. „PHH Group“ valdo e. parduotuvių platformas Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Plačiausią asortimentą rinkoje siūlančioje Marketplace ekosistemoje (e. prekyvietėse) perka daugiau nei 2 milijonai pirkėjų. Sesijų skaičius per metus siekia apie 150 milijonų.
