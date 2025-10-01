Dar viena skrydžių bendrovė keičia įlaipinimo tvarką: detaliai paaiškino, kaip viskas vyks

Tegiama, kad ši sistema skirta sumažinti spūstis prie vartų ir užtikrinti ramesnę kiekvieno skrydžio pradžią. Keleiviai tiesiog patikrina savo įlaipinimo kortelėje nurodytą grupės numerį ir įlipa, kai paskelbiama jų grupė.
„Naujoji sistema suteikia daugiau aiškumo ir ramybės prie vartų. Kviečiant keleivius aiškiai pažymėtomis grupėmis, mes sumažiname spūstis, pagreitiname procesą ir padedame mūsų įguloms greičiau visus susodinti.
Išankstinis įlaipinimas lieka prieinamas keleiviams, kuriems reikalinga speciali pagalba, ir šeimoms su mažais vaikais, o kai keleiviai laikosi savo įlaipinimo kortelėje nurodytos grupės, mes galime įlaipinti juos efektyviau bei užtikrinti geresnį punktualumą“, – teigia „airBaltic“ antžeminės veiklos ir klientų aptarnavimo vyresnioji viceprezidentė Laura Vecvanaga-Puķīte.
Prioritetinis įlaipinimas
- Išankstinis įlaipinimas – šeimos, keliaujančios su vaikais, nelydimi nepilnamečiai ir keleiviai, kuriems reikalinga speciali pagalba.
- 1 grupė – verslo klasės keleiviai ir „airBaltic Club VIP“ bei „Executive“ nariai.
- 2 grupė – keleiviai su „Economy FLEX“ bilietais, verslo keliautojai ir tie, kurie įsigijo išankstinio apmokėjimo sunkius rankinius bagažus.
- 3–5 grupės įlaipinamos eilės tvarka pagal jiems paskirtas sėdimas vietas.
„airBaltic“ ragina visus keleivius pasitikrinti savo įlaipinimo kortelėje nurodytą grupės numerį, nesvarbu, ar ji yra skaitmeninė, ar spausdinta tam, kad išvykimas vyktų sklandžiai ir laiku.
oro bendrovėairBalticįlaipinimo bilietas
