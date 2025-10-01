Energijos taupymo įpročių ugdymas – kaip prie to gali ir turi prisidėti mokyklos?

Lengviausiai mokosi per praktiką
Alytaus Piliakalnio progimnazijos anglų ir prancūzų kalbų mokytoja, metodininkė Loreta Blaževičienė pabrėžia praktinių užsiėmimų svarbą. Anot pedagogės, jie leidžia įtraukti ir sudominti moksleivius gerokai labiau nei vien tik teorinės žinios. L. Blaževičienės teigimu, kalbant apie efektyvų energijos naudojimą, praktika ir realiais pavyzdžiais grįsta prieiga yra itin svarbi, nes žmonių įpročiai išugdomi ne per sausą teoriją, o per gyvas patirtis.
„Ne paslaptis, kad ugdant moksleivių kompetencijas ir suvokimą efektyviausi yra praktiniai užsiėmimai. Mano manymu, visuomet reikia suteikti moksleiviams galimybę patiems modeliuoti, konstruoti, ieškoti sprendimų realioms problemoms. Tai leidžia prie moksleivių priartinti temas, kurios iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti tolimos. Sudėtingiems procesams paaiškinti taip pat labai praverčia vizualinės ir interaktyvios priemonės. Šiuolaikiniams vaikams ir paaugliams vizualiai pateikiamas mokymosi turinys yra patrauklesnis nei vien tik tekstinė informacija ar dalykų dėstymas žodžiu“, – sako L.Blaževičienė.
Svarbu ieškoti ryšio su realiu pasauliu
L.Blaževičienės teigimu, taip pat didelę naudą gali duoti projektinis darbas, kuris ne tik padeda ugdyti savarankiško bei komandinio darbo įgūdžius, bet ir skatina moksleivius labiau įsitraukti bei įsigilinti į nagrinėjamas temas. Dėl to moksleiviams turėtų būti sudaromos sąlygos dalyvauti įvairiuose projektuose, atlikti tyrimus apie skirtingus atsinaujinančius energijos šaltinius, energijos taupymą ir jos vartojimo efektyvumo didinimą.
„Svarbu ieškoti ryšio su realiu pasauliu, nagrinėti konkrečius atsinaujinančios energijos projektus Lietuvoje ir pasaulyje. Labai pasitarnauti gali ir moksleivių įtraukimas į diskusijas bei debatus. Tai būdas ne tik skatinti ekologinį sąmoningumą, didinti supratimą apie atsinaujinančios energetikos svarbą ir galimybes, bet ir stiprinti moksleivių kritinį mąstymą. Galiausiai, prie jaunų žmonių sudominimo energetikos temomis ir teigiamų energijos taupymo įpročių formavimo gali prisidėti kviestinių ekspertų paskaitos mokyklose ar moksleivių išvykos į energetikos įmones ir objektus“, – įsitikinusi L.Blaževičienė.
Mokyklos turi rodyti tinkamą pavyzdį
„Eureka“ anglų kalbos mokytoja bei pradinio ugdymo koordinatorė Donata Baranskienė savo ruožtu pažymi, kad ugdymo įstaigoms svarbu stengtis pačioms vadovautis principais, kuriuos siekia diegti moksleiviams. Jei norima, kad jaunimas savo kasdienybėje taupytų energiją ir ją naudotų efektyviai, tą daryti turi ir pačios mokyklos, kartu į šiuos siekius įtraukdamos ir auklėtinius.
„Pažangių techninių sprendimų, tokių kaip judesio davikliais valdomas LED apšvietimas, automatiškai reguliuojamos šildymo ir vėdinimo sistemos diegimas, energiniu požiūriu efektyvių prietaisų naudojimas ar net saulės jėgainių mokyklos teritorijoje įrengimas bei kalbėjimas apie tokių priemonių svarbą gali padėti supažindinti moksleivius su energetinio efektyvumo tema. Dar daugiau naudos gali duoti moksleivių ir jų tėvų įtraukimas į mokykloje įgyvendinamas energijos taupymo iniciatyvas. Pavyzdžiui, gali būti rengiami energijos taupymo konkursai ar iššūkiai, o geriausių rezultatų pasiekusi klasė apdovanojama specialiais prizais“, – sako D.Baranskienė.
Kiekvieno pastangos reikšmingos
D.Baranskienės teigimu, taip pat svarbu kovoti su vis dar gajais mitais, kurie neretai trukdo siekti tvarumo ir efektyvesnio energijos naudojimo tikslų. Tarp jų yra įsitikinimas, kad vieno žmogaus elgesys nieko nekeičia. Mokytojos teigimu, šis mitas ypač žalingas ugdant jaunų žmonių sąmoningumą, todėl mokyklos turi padėti jį sugriauti.
„Kol manysime, kad kiekvieno iš mūsų pastangos yra beprasmės, tol pasiekti pokyčių bus labai sunku. Asmeninės atsakomybės suvokimas ir įsisąmoninimas, kad viskas – mūsų pačių rankose, yra būtinas pokyčiams pasiekti. Apie tai svarbu kalbėti su moksleiviais, o dar geriau – pademonstruoti per praktinius pavyzdžius. Jau minėti energijos taupymo iššūkiai gali tapti būdu parodyti, kad net ir, atrodytų, maži asmeniniai pasiekimai veda prie didelių pokyčių“, – įsitikinusi D.Baranskienė.
Įsitikinti mokytojos žodžiais, kad viskas yra mūsų pačių rankose, mokiniai šiais laikais gali net namuose. Jei juose įrengtas išmanusis skaitiklis ir naudojamasi sumanių energetikos sprendimų bendrovės „Ignitis“ paslaugomis, nemokamoje programėlėje „EnergySmart“ mokiniai gali sužinoti, kiek elektros energijos būste sunaudoja šildymui, maisto gamybai, skalbimui ir kitoms reikmėms bei pramogoms skirti įrenginiai. Jei namuose įrengta saulės elektrinė, galima stebėti, kiek žaliosios energijos ji pagamina ir patiekia į tinklą.
Prie edukacijos prisideda energetikos sektorius
Abi mokytojos pabrėžia, kad siekiant ugdyti moksleivių sąmoningumą šioje srityje svarbu ir energetikos sektoriaus įsitraukimas. Jo indėlis integruojant energetikos temas į pamokų turinį, didinant pedagogų žinias, sudominant moksleivius per praktines veiklas gali būti labai reikšmingas. Dėl to L.Blaževičienei ir D.Baranskienei bendrovės „Ignitis grupės“ inicijuota #EnergySmartSTART programa atrodo išties prasminga.
Moksleiviams, studentams ir visiems, kam įdomi energetikos tema, skirta programa mokykloms suteikia prieigą prie specialaus mokymosi turinio, taip pat apima moksleivių ekskursijų į energetikos objektus, organizavimą. Svarbu ir tai, kad edukacijų metu mokiniai gali daugiau sužinoti ir apie vėjo energetiką.
#EnergySmartSTART programos metu taip pat organizuojami energetikos sektoriaus atstovų apsilankymai mokyklose ir dalyvavimas karjeros dienose, specialūs mokymai mokytojams bei suteikiamos stipendijos energetikos sektoriui aktualias studijas pasirinkusiems studentams. Programa įgyvendinama nuo 2022 m.
„Efektyvaus energijos panaudojimo ir žaliosios transformacijos temų svarba šiandien yra itin didelė. Nuo to, kiek visuomenė – ir ypač jaunoji karta – neliks joms abejinga, labai priklauso galimybės pasiekti klimato tikslų, išsaugoti planetą bei kurti tvaresnį rytojų. Jei norime užauginti ekologiškai sąmoningą, modernų ir tvarų energetikos sektorių kurti gebančią kartą, mokyklos, universitetai ir įmonės turi veikti išvien. Dėl to energetikos sektorius negali likti nuošalyje ir turi prisidėti prie šviečiamojo darbo“, – sako programos #EnergySmartSTART edukacinių programų vadovė Vaiva Rutkauskaitė.
V.Rutkauskaitės teigimu, nuo programos įgyvendinimo pradžios „Ignitis grupės“ specialistai aplankė jau daugiau nei 23 000 moksleivių visoje Lietuvoje. 150 mokytojų sudalyvavo specialiuose mokymuose, kurių tikslas – pagilinti pačių pedagogų energetikos srities žinias, kad vėliau jie jas galėtų perduoti moksleiviams. Skatinti efektyvų energijos naudojimą ir supažindinti su energetikos sritimi padeda ir interaktyvus mokymų turinys. Anot V. Rutkauskaitės, toks bendradarbiavimas su švietimo sektoriumi yra svarbus pastangoms ugdyti reikšmingų pokyčių pasiekti galinčią kartą, todėl bus tęsiamas ir toliau.