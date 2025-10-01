Lietuvos BVP pernai augo 3 proc. ir siekė 79 mlrd. eurų

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
VerslasRinkos pulsas

Lietuvos BVP pernai augo 3 proc. ir siekė 79 mlrd. eurų

2025 m. spalio 1 d. 10:00
Pernai Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) augo 3 proc. ir siekė virš 79 mlrd. eurų, remdamasi patikslintais duomenimis skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Daugiau nuotraukų (1)
Anksčiau agentūros skelbtas 2024 m. BVP, įvertintas tik pagal išankstinius ketvirtinius duomenis, sudarė 78,4 mlrd. eurų, o realusis BVP pokytis sudarė 2,8 proc.
Vertinant BVP išlaidų metodu, 2024 m. sparčiausiai augo namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos (3,1 proc.), prekių ir paslaugų eksportas (2,6 proc.) bei importas (2,4 proc.), kuriems įtakos turėjo sparčiai augusios eksportuotos ir importuotos paslaugos.
Valdžios sektoriaus galutinio vartojimo išlaidos augo nuosaikiai (1,6 proc.), o 2023 m. sparčiai augęs bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas 2024 m. sumažėjo (1,7 proc.), tam daugiausia įtakos turėjo investicijų į transporto įrangą bei kitas mašinas ir įrenginius mažėjimas.
Vertinant BVP pajamų metodu, 2024 m. atlygis darbuotojams augo 9 proc. ir sudarė 49,4 proc. BVP. Sparčiausiai atlygio darbuotojams rodiklis to meto kainomis augo žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo (21,4 proc.) ir švietimo (17,3 proc.) veiklose.
2024 m. krito grynojo likutinio pertekliaus ir mišrių pajamų dalis (palyginti su 2023 m., sumažėjo 2,1 proc. punkto – iki 27 proc. BVP). Labiausiai 2024 m. grynasis likutinis perteklius ir mišrios pajamos augo informacijos ir ryšių (41,4 proc.) bei švietimo (28,8 proc.) veiklose.
Vertinant BVP gamybos metodu, didžiausią teigiamą įtaką jam turėjo itin sparčiai augusi bendroji pridėtinė vertė informacijos ir ryšių veikloje (palyginti su 2023 m., padidėjo 13,8 proc.), taip pat jos augimas apdirbamojoje gamyboje (2,9 proc.) ir mažmeninėje bei didmeninėje prekyboje (2,6 proc.), itin spartus 8,7 proc. augimas profesinėje, mokslinėje ir techninėje veikloje.
Neigiamas metinis bendros pridėtinės vertės pokytis pernai fiksuotas tik elektros, dujų, garo tiekimo ir kondicionavimo veikloje (10,5 proc.) bei apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikloje (5,6 proc.).
Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2023 m. Lietuvos BVP siekė 74,3 mlrd., 2022 m. – 67,08 mlrd. ir 2021 m. – 56,71 mlrd. eurų.
Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP)Statistika

