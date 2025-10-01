Nuo šiandien – pokyčiai „Iki“ parduotuvėse: apsipirkti teks kitaip

Lrytas Premium prenumerata tik
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
VerslasRinkos pulsas

Nuo šiandien – pokyčiai „Iki“ parduotuvėse: apsipirkti teks kitaip

2025 m. spalio 1 d. 13:17
Nuo spalio 1-osios visose prekybos tinklo „Iki“ parduotuvėse keičiasi amžiaus tikrinimo tvarka. Pokyčiai padės dar efektyviau užtikrinti, kad tokios prekės kaip alkoholis, tabakas, loterijos bilietai ar energiniai gėrimai nepatektų tiems, kas jų įsigyti neturi teisės, rašoma „Iki“ pranešime žiniasklaidai.
„Pagal amžių ribojamų prekių kontrolė – ne tik įstatymų reikalavimas, bet ir mūsų, kaip prekybos tinklo, atsakomybė. Matome, kad kartais vis dar bandoma apeiti taisykles, įsigyti prekių nesulaukus įstatymuose numatyto amžiaus, todėl mūsų pareiga – rūpintis, kad tokiose situacijose būtų laikomasi nustatytos tvarkos. Imamės papildomų priemonių, kurios sumažins klaidų tikimybę ir padės išvengti nesusipratimų“, – sako Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė.
Amžiaus įvedimas – naujovė savitarnoje
Kas keičiasi? Kasoje, nuskenavus amžiumi ribojamą prekę, darbuotojas vizualiai įvertins pirkėjo amžių. Iki šiol dokumento buvo prašoma, jei pirkėjas atrodė jaunesnis nei 25 metų. Nuo spalio 1 d. „Iki“ parduotuvėse ši amžiaus riba didėja – dokumento bus paprašyta, jei pirkėjas atrodys jaunesnis nei 30 metų.
Pirkėjams, kurie turi teisę įsigyti amžiaus cenzą turinčių prekių, tai nepatogumų nesukels. Reguliariose kasose dokumentą, jei asmuo atrodo jaunesnis nei 30 metų, patikrins kasininkas, o savitarnos kasose darbuotojas įves pirkėjo gimimo datą, tad darbuotojui skaičiuoti nebereikės. Jokie asmens duomenys nebus kaupiami ir saugomi.
„Jei atrodote jaunatviškai – sveikiname, bet tokiu atveju dokumentas bus būtinas. Kad apsipirkimas būtų kuo sklandesnis, pirkėjus kviečiame nepamiršti su savimi turėti asmens dokumento – be jo ribojamų prekių įsigyti nėra galima“, – sako G.Kitovė.
Nauja tvarka galios visoms prekėms, kurioms taikomas amžiaus cenzas. Lietuvoje alkoholinius gėrimus galima įsigyti nuo 20 metų, tabako gaminius (įskaitant ir el. cigaretes), energinius gėrimus ir loterijos bilietus – nuo 18 metų.
Ateities sprendimai jau bandomi
„Iki“ pirmasis iš prekybininkų dar birželį pradėjo testuoti technologiją savitarnoje, kuri su dirbtinio intelekto (DI) pagalba geba nustatyti pirkėjo amžių.
„DI gali sutrumpinti pirkėjo amžiaus patvirtinimą apie 40 proc., todėl šiuo metu kruopščiai vertiname eksperimento rezultatus ir planuojame tolimesnius žingsnius. Norime tinkamai įvertinti, ar ateityje tokia technologija galėtų padėti amžių nustatyti greičiau ir lengviau, o šiuo metu svarbiausia – įtvirtinti atsakingą praktiką, kuri leistų išvengti klaidų. Norime, kad kontrolė būtų ne tik kuo patogesnė tiek darbuotojams, tiek pirkėjams, bet ir patikima“, – pabrėžia G.Kitovė.
