Vilniaus NT rinkoje – sujudimas: šie metai tampa išskirtiniais

Anot bendrovės, trečiąjį metų ketvirtį, palyginti su antruoju, augo visų klasių butų pardavimai. Vidutinėje klasėje buvo parduoti 766 butai, ekonominėje – 601, o prestižinėje – 78.
Nors butų pardavimai liepos–rugsėjo mėnesiais augo, jų pasiūla, palyginti su balandžio–birželio laikotarpiu, sumažėjo 43 proc. Kaip praneša bendrovė, antrąjį metų ketvirtį sostinės rinkoje pasirodė 1 719, o trečiąjį – 974 nauji butai. Ekonominėje klasėje per praėjusius tris mėnesius gyventojams pasiūlyti 504 nauji butai, vidutinėje – 427, o prestižinėje – 43.
Skelbiama, kad iš viso sostinėje trečiąjį metų ketvirtį pirkėjams buvo pasiūlyti 4 503 butai, kai praėjusį metų ketvirtį – 5 014. Didžiausią pasiūlos dalį sudarė dar statomi butai – iš viso tokių NT rinkoje buvo 3 459. Taip pat parduoti 954 baiginėjami arba jau baigti statyti butai.
Be to, liepos–rugsėjo mėnesiais sostinėje fiksuotas NT kainų augimas. Bendrovės duomenis, butų kainos, palyginti su balandžio–birželio laikotarpiu, ekonominėje klasėje augo 1,8 proc., vidutinėje – 3,9 proc., prestižinėje – 0,8 proc.
Skaičiuojama, kad ekonominės klasės buto kvadratinio metro kaina vidutiniškai siekė 3 214 eurų, vidutinės – 3 942, prestižinės – 6 637 eurus.
Nupirkta daugiau butų nei pernai per visus metus
Tuo metu NT plėtotojos„Realco“ pardavimų direktorius Marijonas Chmieliauskas atkreipia dėmesį: rugsėjis buvo trečias mėnuo iš eilės, kai pirminėje Vilniaus NT rinkoje buvo stebimas augimas.
„Rinka ir toliau išlaiko nuosaikaus augimo tendenciją. Įdomu, kad ir pernai antroje vasaros pusėje bei rudens pradžioje augimo tendencijos buvo panašios – tad galima įžvelgti ir tam tikras sezoniškumo apraiškas. Lyginant šių ir praėjusių metų trečiąjį ketvirtį, šiemetinis rezultatas geresnis beveik 80 proc., o per pirmus devynis metų mėnesius, lyginant su tokiu pat laikotarpiu pernai, šiemet Vilniuje jau nupirkta dvigubai daugiau butų nei 2024 m.: 4206, palyginti su 2047 būstais pernai“, – pasakoja M.Chmieliauskas.
Galima tikėtis, kad panašus rezultatas bus ir skaičiuojant pilnus metus. Jei per visus 2024-uosius sostinės pirminėje NT rinkoje buvo parduoti 3106 butai, tai vien per pirmuosius devynis šių metų mėnesius pernykštis rezultatas viršytas daugiau nei trečdaliu, o iki metų pabaigos, tikėtina, taip pat bus dvigubai didesnis.
Lyginant šių ir praėjusių metų trečiąjį ketvirtį, augimas taip pat akivaizdus. Jei pernai per liepos-rugsėjo mėnesius Vilniuje buvo parduota 780 butų, tai šiemet šis rezultatas viršytas beveik 80 proc. – trečiąjį šių metų ketvirtį pirminėje sostinės NT rinkoje buvo parduoti 1394 butai.
Paklausiausias rajonas rugsėjį – Naujamiestis
Populiariausias Vilniaus rajonas rugsėjo mėnesį buvo Naujamiestis – čia parduoti 84 būstai. Nedaug atsiliko ir Justiniškės, kuriose nupirkti 63 butai. Trečioje vietoje pirmąjį kalendorinio rudens mėnesį rikiavosi Lazdynai (52 butai), po jų – Verkiai (45) ir penketuką uždarė Žirmūnai bei Vilkpėdė, kuriuose parduota po 42 butus. Būstų sandėlis rugsėjį pasipildė 372 būstais ir iš viso siekė 5087.
„Nuo birželio mėnesio, kai butų skaičius sandėlyje buvo pasiekęs aukščiausią šiemet lygį, 5546 butus, pastaruosius mėnesius jis po truputį mažėjo. Tačiau, lyginant su 2024 m. rugsėju, pasiūla šiemet vis vien yra maždaug 6,5 proc. didesnė.“, – pastebi M.Chmieliauskas.
Ekonominės klasės būstai susigrąžina pozicijas
NT projektų plėtotojos „Omberg Group“ komercijos direktorė Judita Gedutienė mini, kad rugsėjis išsiskyrė kone dvigubai paaugusiu ekonominės klasės būstų pardavimu, palyginti su ankstesniais mėnesiais. Kaune pardavimai augo apie 50 proc., parduoti 102 butai, Klaipėdoje – apie 40 proc. mažiau (43).
Vertinant 3 šių metų ketvirčius, matyti, kad 2025 m. tampa išskirtiniais NT rinkai, nes per 9 mėn. jau parduota beveik 4100 butų, o tai yra net ketvirtadaliu daugiau nei pernai per visus metus (3003 butai).
„Rugsėjis Vilniuje išlaikė įspūdingą aktyvumą, vasarą pakilusi pirkimų banga neslūgsta, augantis susidomėjimas ekonominės klasės projektais rodo, kad vis svarbesni tampa ir įperkamo būsto projektai. Ekonominės klasės kaina šiuo metu jau siekia apie 3200 eurų už kv. m, kai įperkamo būsto kainos prasideda nuo 2340 eurų už kv. m. Tokių projektų startai rodo, kad sostinės rinkoje atsiras daugiau balanso tarp kainos, kokybės ir prieinamumo“, – sako J.Gedutienė.
Šį rugsėjį ekonominės klasės pardavimai sostinėje išaugo beveik dvigubai – jie sudarė beveik pusę visų parduotų butų Vilniuje (46 proc.), kai rugpjūtį ir kitais mėnesiais būdavo apie ketvirtadalį. Šių butų pardavimai augo vidutinės klasės būstų sąskaita, kurių indėlis parduotų butų krepšelyje sumažėjo nuo daugiau nei dviejų trečdalių iki 46 proc. Rugsėjį parduota ir dvigubai daugiau prestižinių butų, tačiau jų bendri kiekiai palyginti nedideli (apie 40 butų per mėn.).
Rugsėjį taip pat buvo parduodami didesni ir brangesni butai nei vasaros sezono metu – vidutinė įsigyto būsto kaina siekė apie 193 tūkst. eurų, o plotas – daugiau nei 50 kv. m. Rugsėjį populiariausi Vilniaus rajonai buvo Naujamiestis (70 parduotų butų), Justiniškės (63 butai) ir Lazdynai (55 butai).
Kauno ir Klaipėdos rinkos rugsėjį buvo ramesnės. Kaune pardavimų tempas gerokai šoktelėjo, parduoti 102 butai (rugpjūtį – 73), o būstų kainos kilo visuose segmentuose. Klaipėdoje fiksuotas ryškesnis pardavimų kritimas iki 42 butų (rugpjūtį – 72), ypač ekonominės klasės segmente, tačiau pasiūla išliko pakankamai stabili ir leido išlaikyti rinkos balansą.
„Toks NT rinkos aktyvumas 2025 m. rodo labai stiprų gyventojų pasitikėjimą tiek savo, tiek šalies perspektyvomis – tai yra gerai. Matome, kad paklausa skaidosi per skirtingus būsto segmentus: pirkėjai nebenori aukoti visų savo ir net savo šeimų santaupų pirkdami pirmąjį būstą. Taip pat šiemet gerokai aktyviau būstus investicijai perka ir mažieji investuotojai.
Manome, kad šis procesas tik aktyvės, būstą kaip investiciją rinksis vis daugiau žmonių, nes apklausos jau rodo, kad net 6 iš 10 atsiims II pensijų pakopos pinigus. Kad tai turės įtakos NT rinkai, jaučiame jau dabar – gauname pirkėjų užklausas dėl galimybės rezervuoti norimus butus, o pradinį įnašą sumokėti iki pagrindinės sutarties sudarymo. Viskas rodo, kad priimti valdžios sprendimai tikrai dar labiau suaktyvins NT rinką“, – pabrėžia J.Gedutienė.
