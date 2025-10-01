Vis daugiau miestų skelbia apie šildymo pradžią – prie jų jungiasi dar vienas didmiestis

Anot savivaldybės, tai, kada šildymas pasieks konkrečius pastatus, priklausys nuo jų administratorių.
„Norint, kad daugiabutyje šildymas būtų pradėtas anksčiau arba vėliau nei visame mieste paskelbtas sezonas, reikalingas daugiau nei pusės gyventojų pritarimas. Tokiu atveju klausimą reikia derinti su namo administratoriumi arba bendrijos pirmininku“, – rašoma pranešime.
Naujienš agentūra ELTA primena, jog nuo antradienio, rugsėjo 30 d., šildymas pradėtas visame Vilniaus mieste.
Nuo trečiadienio šildymo sezonas ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigose pradedamas Panevėžyje, Šiauliuose ir Vilniaus rajono savivaldybėje. Panevėžio miesto savivaldybė apie šildymo sezono pradžią daugiabučiuose namuose, kitose biudžetinėse įstaigose, įmonėse ir organizacijose dar neskelbia.
Visoje Vilniaus rajono savivaldybėje šildymo sezonas pradedamas ketvirtadienį, Šiauliuose – spalio 6 d.