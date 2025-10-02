​„Luminor“ banko lizingo ir faktoringo departamentas turi naują vadovę

D.Mockė yra sukaupusi daugiau nei 20 metų vadovavimo patirtį bankų sektoriuje, o jos kompetencijos apima tiek mažmeninę, tiek verslo bankininkystę.
„Džiaugiuosi prisijungusi prie „Luminor“ komandos ir galėdama prisidėti prie lizingo verslo plėtros. Mano dėmesį čia patraukė ambicinga organizacijos strategija bei plačios veiklos galimybės, kurios, esu tikra, suteiks daug erdvės augti ir kurti pridėtinę vertę mūsų klientams“, – sako D.Mockė.
Prieš prisijungdama prie „Luminor“, ji vadovavo „Swedbank“ verslo palaikymo departamentui, o prieš tai ėjo įvairias vadovaujančias pareigas lizingo srityje „Danske Bank“, kur sėkmingai įgyvendino didelės apimties transformacijos projektus. Jos patirtis apima komandų valdymą, sudėtingų projektų įgyvendinimą ir efektyvių sprendimų priėmimą.