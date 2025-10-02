Biokuro kainos šį šildymo sezoną – mažiausios per penkerius metus

„Baltpool“ vertinimu, vidutinės biokuro kainos 2025–2026 metų šildymo sezonu mažėja apie 4 proc. – iki 20,15 eurų už megavatvalandę (MWh).
Ši kaina įeina skaičiuojant centralizuotai tiekiamos šilumos kainą gyventojams – nuo biokuro kainos didžiąja dalimi priklauso galutinės sąskaitos už šildymą, nes ši žaliava sudaro didžiąją dalį gamybos sąnaudų.
„Per penkerius metus matome pačias žemiausias biokuro kainas, tai yra gera naujiena pirkėjams, bet pardavėjams tai, aišku, yra blogos žinios – prisimenant situaciją 2021 m., kai pasikeitė prekybos strategija su Baltarusija, medienos skiedromis ir malkomis pradėta prekiauti visiškai kitaip, kainų lygis tada padidėjo, bet mums jį pavyko išlaikyti stabilų per penkerius metus“, – ketvirtadienį biokuro biržos apžvalgoje kalbėjo „Baltpool“ prekybos vadovas Vaidotas Jonutis.
„Šiemet ta kaina, lyginant praeitais sezonais, yra pati mažiausia – nesu tikras dėl viso šildymo sezono kainų, kadangi neturiu duomenų ateities sandoriams, tik ilgalaikiams kontraktams, kurie yra sudaromi rinkoje, bet vertinant šią perspektyvą, atrodo, kad pirkėjams tendencija yra visai gera“, – tikino jis.
V.Jonučio teigimu, pastaraisiais metais ilgalaikių biokuro sandorių rinka yra gana nuspėjama – nebevyksta 2021–2022 metų sezonui būdinga „emocinė prekyba“.
„Rinkos dalyviai žino, ko tikėtis, kainų lygius ateičiai žino jau gegužės mėnesį“, – kalbėjo jis.
Anot V.Jonučio, iššūkių kelti gali tai, kad biokuro tiekėjai yra apsirūpinę ribotu kiekiu biokuro atsargų, todėl nukritus temperatūrai kainos laikinai gali išaugti.
„Jeigu norime užtikrinti mažesnes biokuro kainas, turime melstis Dievui, kad žiema būtų šilta – nes, jeigu žiema bus šalta, ta SPOT (neatidėliotinų sandorių – ELTA) rinka tikrai šoktelės į viršų ir kainos tikrai bus mažesnės“, – tikino „Baltpool“ prekybos vadovas.
„Kadangi sandėliai yra labai maži, neturime daug ilgalaikių kontraktų, tai blogai pardavėjams, rengiantiems sandėlius, todėl matome didelę problemą ateinančiam sezonui“, – aiškino jis.
Lyginant kainas regiono valstybėse, didžiausiuose Baltijos šalių miestuose šilumos kaina galutiniams vartotojams (be PVM) šį sezoną laikysis panašiame lygyje, o Lietuvoje bus šiek tiek mažesnė, prognozuoja „Baltpool“.
Šildymo kainos, prognozuojama, šį spalį, kaip ir visuomet, bus vidutiniškai 15 proc. žemesnės nei visą likusį šildymo sezoną.
„Nagrinėjant duomenis, skirtumų yra, Lietuvoje yra šiek tiek pigiau, bet tik todėl, kad neseniai fiksavome spalio kainas – turime skirtingus teisės aktus, kuriais lyginame kainas, nes kiekvieną mėnesį yra nustatomos naujos kainos vartotojams“, – aiškino V.Jonutis.
Vilniuje šildymo kainos spalį sieks 5,42 centų už kilovatvalandę (kWh), Kaune – 7,25 centų už kWh, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje – laikysis apie 6 centus (po 5,9 centų, 6,1 ir 6,28 centų už kWh).
Seimo sprendimu kitąmet Lietuvoje panaikinamas lengvatinis PVM tarifas centralizuotai tiekiamai šilumai ir karštam vandeniui– sieks 21 proc., o ne 9 proc. kaip šiemet.
„Baltpool“ vertinimu, tai gali turėti įtakos didesnėms galutinėms sąskaitoms už šildymą.
Nuo antradienio šildymas pradėtas visame Vilniaus mieste, nuo trečiadienio šildomos Panevėžio ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigos, šildymas pradėtas Šiauliuose ir Vilniaus rajono savivaldybėje.
Panevėžio miesto savivaldybė apie šildymo sezono pradžią daugiabučiuose namuose, kitose biudžetinėse įstaigose, įmonėse ir organizacijose dar neskelbia.
Vilniaus ir Kauno rajono savivaldybėse šildymo sezonas pradėtas ketvirtadienį, Šiauliuose ir Klaipėdoje – bus pradėtas spalio 6 d.
BiokurasKainosšildymo sezonas
