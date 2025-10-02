Lrytas Premium prenumerata tik
Darbą pradėjo visos sudėties Lietuvos banko valdyba

2025 m. spalio 2 d. 10:43
​Trečiadienį, spalio 2 d., darbą pradėjo visos sudėties Lietuvos banko valdyba.
Kaip pranešė Lietuvos bankas (LB), valdybą papildė du nauji nariai – valdybos pirmininko pavaduotoja Vaida Markevičienė ir valdybos narys Evaldas Ruzgys.
Kartu su jais darbą valdyboje toliau tęsia jos pirmininkas Gediminas Šimkus, pirmininko pavaduotoja Julita Varanauskienė ir valdybos narys Marius Skuodis.
V.Markevičienė pastaruosius ketverius metus ėjo finansų viceministrės pareigas, buvo atsakinga už Europos Sąjungos investicijas, tarptautinę finansinę paramą, finansų rinkų politiką.
E.Ruzgys pastaruosius dvejus metus vadovavo LB Rinkos infrastruktūros departamentui, kur buvo atsakingas už mokėjimo sistemų, skaitmeninių paslaugų bei jų infrastruktūros plėtrą.
LB valdybos pirmininko pavaduotojus ir narius šešerių metų kadencijai skiria Lietuvos prezidentas.
Lietuvos bankasvaldyba

