Rugsėjį nedarbas euro zonoje išaugo iki 6,3 proc., ES išliko 5,9 proc.

2025 m. spalio 2 d. 16:38
Rugpjūtį pagal sezoną pakoreguotas nedarbas euro zonoje siekė 6,3 proc., skelbia Eurostatas. Lyginant su šių metų liepa, rodiklis padidėjo 0,1 proc., o lyginant su 2024 m. rugpjūčiu išliko stabilus.
Europos Sąjungoje (ES) šių metų rugpjūtį nedarbas siekė 5,9 proc. – toks pats kaip liepą ar praėjusių metų rugpjūčio mėnesį.
Eurostato duomenimis, šių metų rugpjūtį ES užfiksuota kiek daugiau nei 13 mln. bedarbių (39 tūkst. daugiau nei šią liepą ir 85 tūkst. daugiau nei pernai rugpjūtį), euro zonoje jų buvo 10,8 mln. (11 tūkst. daugiau nei liepą ir 15 tūkst. mažiau nei pernai rugpjūtį).
Tuo metu jaunesnių nei 25 metų amžiaus asmenų nedarbas ES 2025 m. rugpjūtį siekė 14,6 proc. (liepą – 14,4 proc.), o euro zonoje – 14 proc. (liepą buvo panašus).
Žiūrint į statistiką pagal lytį, šių metų liepą ES moterų nedarbas siekė 6 proc., o vyrų nedarbas išliko stabilus – 5,8 proc. Tuo metu euro zonoje moterų nedarbas šių metų liepą – 6,4 proc. vyrų nedarbas – 6,1 proc.
Vis šie rodikliai, lyginant su liepa, išliko stabilūs.
Didžiausi nedarbo rodikliai 2025 m. rugpjūtį užfiksuoti Ispanijoje – 10,3 proc., Suomijoje – 9,8 proc., Švedijoje – 8,7 proc. ir Graikijoje – 8,1 proc. Mažiausia bedarbių dalis tuo metu matoma Maltoje ir Slovėnijoje – po 2,9 proc., Lenkijoje ir Čekijoje – po 3,2 proc.
