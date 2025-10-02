Rugsėjį – visus metus nematytos benzino kainos

ES šalyse per savaitę vidutinė benzino kaina nepakito, o dyzelino kaina padidėjo 0,4 procento. Palyginti su ES šalių kainų vidurkiais, mūsų šalyje benzino vidutinė kaina mažesnė 13,7 proc., dyzelino – 4 procentais.
Rugsėjo mėnesį vidutinė benzino kaina buvo 1,393 Eur/l – tai mažiausia kaina šiais metais, panaši vidutinė benzino kaina buvo prieš akcizų padidinimą pernai gruodį, kai siekė 1,392 Eur/l. Brent naftos vidutinė kaina praėjusią savaitę siekė 68,6 USD/bbl – tai 1,5 proc. didesnė kaina nei ankstesnę savaitę, kai ji buvo 67,6 USD/bbl.
Rugsėjo 29-ąją, pirmadienį, mūsų šalies degalinėse benzinas vidutiniškai kainavo 1,41 Eur/l, dyzelino vidutinė kaina siekė 1,48 Eur/l. Skirtumas tarp dyzelino ir benzino kainų Lietuvoje sumažėjo ir rugsėjį sudarė 0,07–0,09 Eur/l. Nuo birželio pabaigos iki rugpjūčio pabaigos šis kainų skirtumas buvo didesnis – 0,09–0,10 Eur/l.
Vidutinė dyzelino kaina rugsėjo mėnesį siekė 1,474 Eur/l – mažesnės dyzelino vidutinės kainos šiais metais buvo balandžio–birželio mėnesiais (1,414–1,466 Eur/l). Vidutinė benzino kaina rugsėjo mėnesį Lietuvoje buvo 1,393 Eur/l.
Praėjusią savaitę benzino vidutinės kainos Lietuvoje, Lenkijoje ir Vokietijoje padidėjo 0,1–2 proc., o Estijoje ir Latvijoje sumažėjo atitinkamai 0,4 proc. ir 0,3 procento.
Per mėnesį benzino kaina benzino kaina visose lyginamose šalyse padidėjo 0,9–1,7 proc., išskyrus Estiją, kur kaina sumažėjo 9,4 procento.
Per pastaruosius 12 mėn. benzino kaina Lietuvoje, Latvijoje ir Vokietijoje padidėjo 1,6–6,5 proc., o Estijoje ir Lenkijoje sumažėjo atitinkamai 9,8 proc. ir 0,2 procento.
Lenkijoje benzino vidutinė kaina dabar yra 1,39 Eur/l – arba 0,02 Eur/l mažesnė nei Lietuvoje. Estijoje ir Latvijoje vidutinės benzino kainos dabar yra atitinkamai 1,42 Eur/l ir 1,54 Eur/l.
Tarp ES šalių didžiausios benzino vidutinės kainos yra Danijoje, Nyderlanduose ir Graikijoje (1,76–1,95 Eur/l), mažiausios – Kipre, Maltoje ir Bulgarijoje (1,22–1,35 Eur/l). Benzino vidutinės kainos keturiose ES šalyse dabar mažesnės nei Lietuvoje.
Dyzelino vidutinės kainos praėjusią padidėjo visose lyginamose šalyse 0,4–1,7 proc., išskyrus Latviją, kur kaina sumažėjo 0,4 procento.
Per mėnesį dyzelino kaina visose lyginamose šalyse padidėjo 0,9–5,1 proc., išskyrus Estiją, kur kaina sumažėjo 7,5 procento.
Per pastaruosius 12 mėn. dyzelinas pabrango visose lyginamose šalyse 0,6–11,6 proc., o Estijoje atpigo 10,4 procento.
Lenkijoje dyzelino vidutinė kaina dabar siekia 1,40 Eur/l, arba 0,08 Eur/l mažesnė nei Lietuvoje, o Estijoje ir Latvijoje kainos yra atitinkamai 1,29 Eur/l ir 1,52 Eur/l.
Tarp ES šalių didžiausios dyzelino vidutinės kainos yra Danijoje, Nyderlanduose ir Airijoje (1,66–1,77 Eur/l), mažiausios – Estijoje, Bulgarijoje ir Maltoje (1,20–1,29 Eur/l). Mažesnės nei Lietuvoje dyzelino vidutinės kainos yra dešimtyje ES šalių.
Rugsėjo mėnesį didmeninės benzino ir dyzelino kainos išaugo apie 0,02 Eur/l. Didmeninė benzino kaina rugpjūčio mėn. sumažėjo 0,02 Eur/l, o dyzelino – 0,03 Eur/l. Didmeninės benzino kainos liepos mėn. padidėjo 0,2 Eur/l, o dyzelinas pabrango 0,03 Eur/l.
Žaliavinė nafta į Lietuvą birželį–rugpjūtį buvo importuojama iš Norvegijos, Saudo Arabijos, Alžyro, Jungtinės Karalystės ir JAV, o rugsėjį į mūsų šalį įvežama iš Saudo Arabijos, Jungtinės Karalystės, Alžyro ir Norvegijos.