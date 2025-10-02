Ž. Vaičiūnas: Lietuva rodo pavyzdį, kad rusiškų dujų importo ES atsisakytų kuo greičiau

„Aš sakyčiau, kad yra jau vertybė ir labai svarbu, kad yra bendras tikslas bendrai atsisakyti rusiškų dujų tiekimo, o šiuo metu vyksta labai intensyvios derybos Danijos pirmininkavimo laikotarpiu, tikrai yra dedamos pastangos“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė Ž.Vaičiūnas.
„Pirmiausia, Europoje dabar irgi demonstruojame savo pavyzdžiu, kad pirmieji atsisakėme rusiškų dujų. Dabar čia jau yra europinis klausimas ir ta lyderyste rodome, kad ir kitos valstybės turi tai padaryti kaip įmanoma greičiau“, – tikino ministras.
Anot Ž.Vaičiūno, nors ES valstybių narių derybos sudėtingos, rezultatas gali paaiškėti iki metų pabaigos.
„Galbūt netgi turėsime ir tam tikrų gerų naujienų, kad laikotarpiai galbūt ir bus paankstinti. Tai derybos vyksta ir, manau, kad turėsime rezultatą iki šių metų pabaigos“, – tęsė jis.
Pavasarį EK paskelbė, kad siekia iki 2027 m. pabaigos visiškai uždrausti rusiškų dujų importą į ES.
Apie 19 proc. ES dujų poreikio vis dar padengiama rusiškomis dujomis. Jos į ES patenka dujotiekiu „Turkstream“ arba laivais kaip suskystintos gamtinės dujos (SGD).
ELTA primena, kad 2022 m. balandžio pradžioje Lietuva tapo pirmąja Europos Sąjungos valstybe, kuri visiškai atsisakė rusiškų dujų: Lietuvos dujų perdavimo sistema nuo šio mėnesio pradžios veikia be rusiškų dujų importo. Netrukus Lietuvos pavyzdžiu pasekė Latvija bei Estija.