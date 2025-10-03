Kreditinė ar debeto kortelė – paaiškino, kaip išsirinkti tinkamiausią

Debeto kortelė – kasdieniam naudojimui
Dažniausiai žmonės kasdien naudoja debeto korteles – jos yra tiesiogiai susietos su asmenine sąskaita ir leidžia atsiskaityti už pirkinius parduotuvėse ar internetu, taip pat išsigryninti pinigus. Šiuo atveju naudojamos tik tos lėšos, kurios realiai yra jūsų banko sąskaitoje.
„Kitaip tariant, debeto kortelė suteikia greitą prieiga prie nuosavų pinigų ir padeda valdyti biudžetą – tai reiškia, jog negalima išleisti daugiau, nei turite. Tai ypač patogu atliekant kasdienes finansines operacijas“, – aiškina ekspertė.
Ji atkreipia dėmesį, kad debeto kortelės ne visuomet tinka tarptautinėse situacijose. Pavyzdžiui, rezervuojant viešbutį, nuomojantis automobilį ar perkant tam tikrų oro linijų bilietus gali būti reikalinga kreditinė kortelė.
Kreditinė kortelė suteikia daugiau galimybių ir lankstumo
Kreditinė kortelė iš pirmo žvilgsnio veikia panašiai kaip ir debeto – ja galima atsiskaityti parduotuvėse, apsiperkant internetu ar išsigryninti pinigus. Esminis skirtumas, pasak banko atstovės, yra klientui suteikiamas kredito limitas – banko paskolinta suma, kuria galima naudotis.
„Kredito limitas kiekvienam naudotojui yra nustatomas individualiai, atsižvelgiant į kortelės tipą, finansinius įsipareigojimus ir banko politiką. Pavyzdžiui, jei suteikiamas 1000 eurų limitas, ši suma iškart yra sąskaitoje. Visgi svarbu suprasti, kad tai banko pinigai. Tačiau jei jie grąžinami laiku, palūkanos skaičiuojamos nebus“, – pasakoja ji.
Be to, kreditinės kortelės siūlo įvairias papildomas naudas – pirkinių, kelionių draudimą. Keliaujantiems tai ypač naudinga, nes draudimas dažnai apima ne tik patį kortelės turėtoją, bet ir jo šeimos narius.
Ekspertė pabrėžia, kad naudojantis kredito kortele svarbu nepamiršti ir atsakomybės – visos panaudotos lėšos privalo būti grąžintos. Vis dėlto, klientams siūlomos ir kortelės be kredito limito, leidžiančios naudotis kredito kortelės privalumais nesiskolinant ir neprisiimant papildomos rizikos.
Kaip pasirinkti tinkamiausią?
Ekspertės teigimu, tiek debeto, tiek kredito kortelės turi savų privalumų, todėl sprendimas, kurią kortelę rinktis, priklauso nuo kiekvieno žmogaus gyvenimo būdo, poreikių ir finansinių įpročių.
„Nėra vieno universalaus varianto – tai, kas tinka vienam, nebūtinai bus geriausias pasirinkimas kitam. Debeto kortelės yra labiausiai pritaikytos kasdieniam naudojimui, o kredito kortelės dažniausiai pasirenkamos tais atvejais, kai reikalingas didesnis lankstumas“, – aiškina ji.
Taip pat akcentuoja, kad renkantis svarbu įvertinti ne tik savo, bet ir šeimos finansinius poreikius, patiriamas išlaidas bei kasdienius vartojimo įpročius.
„Nepamirškite palyginti ne vien tik mėnesinio kortelės mokesčio, bet ir tai, kokias paslaugas bei naudojimosi ribas ji suteikia. Taip pat reikėtų žinoti, jog šiandien siūlomos kortelės su kombinuotomis funkcijomis, leidžiančiomis vienu metu pasinaudoti ir kredito, ir debeto kortelių pranašumais“, – pažymi ekspertė.
bankaskortelėDebeto kortelė
