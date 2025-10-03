Mėsos gaminiai „Norfoje“ pigiausi: lemia konkurencija ir privatūs prekių ženklai

„Mūsų parduotuvėse pirkėjai randa visų didžiųjų Lietuvos mėsos gamintojų, taip pat ir Lenkijos bendrovių produkcijos.
Tačiau mūsų privačių prekių ženklų gaminiai yra tarp labiausiai vertinamų – jie sudaro iki 40 proc. viso pardavimo, o ši dalis auga. Dabar mes pasigaminame ir „Norfos“ tinkle parduodame per 700 tonų mėsos gaminių per mėnesį“, – pasakojo 160 parduotuvių Lietuvoje turinčios įmonės „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas ir gamybos bei logistikos bendrovės „Rivona“ generalinis direktorius Dainius Dundulis.
Statistika – įmonės naudai
Pasak „Norfos“ vadovo, tokia didelė privačių prekių ženklų gaminių paklausa įrodo, kad jie puikiai tenkina kainos ir kokybės santykį, kurio reikalauja reiklus šiandienos pirkėjas.
Jis pabrėžė, kad ir kitų tiekėjų produktai yra aukštos kokybės, tačiau analogiškų savo prekių ženklų gaminius „Norfa“ visuomet gali parduoti bent šiek tiek pigiau, nes patiria gerokai mažesnes sąnaudas, kurios susijusios su reklama, rinkodara, logistika ir pan.
Oficialiais duomenimis, kuriuos kas savaitę skelbia valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras, „Norfoje“ parduodamos virtos dešros ir dešrelės nuolat yra pigiausios.
Pavyzdžiui, 38-ąją šių metų savaitę „Norfoje“ jos kainavo atitinkamai 1,23 ir 2,19 Eur/kg, „Lidl“ – 2,2 ir 3,2, „Maximoje“ – 2,24 ir 3,38, „Iki“ – 2,65 ir 3,89, „Rimi“ – 2,47 ir 6,49 Eur/kg.
Tiesiog naminiai gaminiai
„Dalies mūsų prekių ženklų gaminių kainos gali būti ir du ar net daugiau kartų mažesnės nei kitų gamintojų, pavyzdžiui, kaip rodo Žemės ūkio duomenų centro duomenys, virtų dešrų ir dešrelių.
Taip pat ir kai kurių aukščiausios kokybės vytintų dešrų. Dar vienas mūsų išskirtinumas – niekada neleidžiame, kad parduotuvių lentynose ir vitrinose dominuotų kuris nors vienas gamintojas.
Nesvarbu, ar tai būtų vienas iš didžiųjų šalies mėsos perdirbėjų, ar mūsų grupės įmonė „Rivona“.
Neabejojame, kad sveika konkurencija užtikrina geriausią produktų kokybę bei kainą ir geriausiai tenkina vartotojo poreikius. Toks požiūris neleidžia niekam užmigti ant laurų“, – sakė „Norfos mažmenos“ valdybos pirmininkas.
Tarp kitų didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų „Norfos“ parduotuvės išsiskiria ir tuo, kad čia pirkėjas randa ne tik didžiausių mėsos perdirbėjų, bet ir mažųjų regioninių gamintojų produkcijos.
Dalis jų savo gaminius tiekia tiesiai į numatytas parduotuves, dalis – į centrinį sandėlį, iš kur, jei gamintojas mažas ir visoms 160 „Norfos“ parduotuvių produkcijos prigaminti nepajėgus, ji paskirstoma į tikslines kelias ar keliasdešimt parduotuvių.
Todėl „Norfoje“ pirkėjas gali rinktis ir pagal vietines kaimo tradicijas pagamintų mėsos gaminių. Pasak „Norfos“ vadovo, pirkėjai tokius gaminius, vedami prisiminimų, dažnai vadina tiesiog naminiais, nes jų skonis ir kvapas primena kadaise namuose gamintus mėsos produktus.
Itin platus asortimentas
„Dar viena „Norfos“ tinklo parduotuvių stiprioji pusė ir išskirtinumas, palyginti su konkurentais, kurį nurodo pirkėjai, yra tai, kad čia jie randa labai platų mėsos gaminių asortimentą.
Vitrinose ir lentynose yra visko – nuo paprastų ir ypač mažos kainos virtų dešrų bei dešrelių, virtų ir keptų kulinarijos gaminių, tokių kaip šaltiena, netikras zuikis ar vyniotiniai, įvairių rūkytų mėsos produktų iki aukščiausios kokybės šaltai rūkytų ar vytintų delikatesų.
Senos tradicinės, per daugelį metų pasiteisinusios technologijos gaminiai ypač paklausūs.
Pavyzdžiui, šaltienos „Norfoje“ turbūt parduodama tiek, kiek visi kiti mažmeninės prekybos tinklai neparduoda ir kartu sudėjus“, – spėjo D.Dundulis.
O tenkinant „Norfos“ parduotuvėse sparčiai augančią karštai rūkytų gaminių paklausą „Rivonoje“ prieš metus buvo įrengta moderni šių gaminių gamybos įranga.
Skiriasi nuo konkurentų
Didelę dalį pirkėjų vertinamų mėsos gaminių galima rasti išskirtinai tik „Norfos“ parduotuvėse, pavyzdžiui, „Kaimišką“ mėsos gaminių liniją.
Kadangi „Norfos“ tinklui mėsos produktus su privačiais prekių ženklais gamina „Rivonos“ mėsos perdirbimo padalinys ir kulinarijos cechas, jų pirkėjas randa tik šiame tinkle.
„Mes turime iš tiesų platų virtų, keptų, karštai ar šaltai rūkytų, vytintų gaminių pasirinkimą, tokio nerasite jokiame kitame šalies mažmeninės prekybos tinkle.
Patys pirkėjai pabrėžia, jog jiems labai svarbu, kad suteikiame galimybę rinktis nuo pigiausio iki gurmaniškiausio mėsos gaminio, – kiekvienam pagal galimybes ir poreikius, – sakė „Norfos“ ir „Rivonos“ vadovas. – Pirkėjas, užėjęs į didžiąsias „Norfas“, pats įsitikina, kad tokio dydžio vitrinų šaldytuvų su mėsos produkcija ir tokio gausaus pasirinkimo kituose šalies mažmeninės prekybos tinkluose nepamatys.
Beje, ir tokio dydžio sveriamų produktų skyriai, kuriuose klientai gali pasirinkti ir pardavėjų paprašyti jiems labiausiai tinkančios prekės bei pageidaujamo kiekio, kituose prekybos tinkluose arba jau išnaikinti, arba gana sparčiai nyksta.“
Reikalavimai kokybei auga
Analizuodamas „Norfos“ parduotuvių tinklo apyvartą D.Dundulis teigė, kad čia lankosi skirtingų poreikių turintys pirkėjai.
„Jie nuperka labai daug pigiausių virtų dešrų, bet taip pat matome, kad vis didesnės paklausos sulaukia aukščiausios kokybės ir, suprantama, brangiausi rūkyti bei vytinti mėsos gaminiai“, – sakė pašnekovas.
Tai rodo, kad daliai pirkėjų vis dar svarbi tik kaina, bet daugėja tų, kuriems svarbu, kaip produktas pagamintas, kokia jo sudėtis, koks mėsos kiekis produkte, ar nėra konservantų ir pan. Beje, tarp brangiausių mėsos gaminių daugiausia nuperkama būtent privačių prekių ženklų produktų.
„Tačiau ir šiuo atveju ryškėja tam tikros tendencijos: rūkytų dešrų ir dešrelių pastaruoju metu perkama šiek tiek mažiau, o vytintų ir šaltai rūkytų, t.y. kokybiškiausių gaminių, – vis daugiau.
Jau kelinti metai eilės dar sparčiau auga ir natūralių rūkytų, taip pat vytintų grynos mėsos gaminių – nugarinės, kumpio, šoninės – paklausa“, – pažymėjo „Norfos“ vadovas.
Kokybė ant šventinio stalo
Prieš šventinius sezonus „Norfoje“ gerokai padidėja įvairių vyniotinių ir kitų valgyti jau paruoštų gaminių pardavimas.
Prieš Kalėdas ar Velykas jau paruoštų valgyti mėsos gaminių pardavimas auga ne procentais, o kartais. Kaip, beje, ir marinuotos mėsos, kurią iš karto galima kepti.
„Ši tendencija kasmet stiprėja. Tai rodo, kad vis daugiau žmonių linkę ne sukiotis virtuvėje, o brangina savo laiką ir nori pabendrauti su giminėmis, draugais.
Kita vertus, akivaizdu, kad mūsų pirkėjai tiki „Norfoje“ parduodamų gaminių kokybe ir ją vertina, jei deda ant šventinio stalo.
Tiesa, prieš šventes nuperkama ypač daug aukščiausios kokybės rūkytos ir vytintos produkcijos – juk norima, kad ant šventinio stalo būtų ir gurmaniškų produktų“, – pasakojo „Norfos“ vadovas D.Dundulis.
Taip pat vis daugiau perkama beveik paruoštų produktų, kuriuos galima baigti ruošti vos pašildžius ar trumpai termiškai apdorojant, kaip ir jau iškeptų ir parduodamų karštosiose parduotuvių zonose – vištienos, kiaulienos, dešrelių.