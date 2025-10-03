Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Peilis į nugarą: Rusija turi naują didžiausią naftos importuotoją – tai ir Lietuvai svarbi šalis

2025 m. spalio 3 d. 09:01
Lrytas.lt
Taivanas tapo didžiausiu Rusijos naftos produkto ligroino importuotoju pasaulyje. Šioje situacijoje absurdiška tai, kad Taivanas save laiko Ukrainos sąjungininku, rašo „unian.net“.
Pirmoje šių metų pusėje Taivanas importavo žaliavinių naftos produktų iš Rusijos už 1,3 mlrd. dolerių. Reikia turėti omenyje, kad šalis prisijungusi prie sankcijų prieš Maskvą, rašo „The Guardian“.
Iš viso vidutinis mėnesinis Rusijos ligroino importas į salą nuo 2022 m. išaugo beveik šešis kartus. Palyginti su pirmąja 2024 m. puse, naftos produktų importas į Taivaną vien šiais metais išaugo 44 proc.
Primename, kad po Rusijos įsiveržimo į Ukrainą 2022 m. Taivanas prisijungė prie tarptautinių sankcijų prieš Maskvą. Jis taip pat įvedė eksporto kontrolę, siekdamas užkirsti kelią Rusijos kariuomenei naudoti salos aukštųjų technologijų įrangą.
Diplomatinėje plotmėje šalis reguliariai reiškia savo paramą Ukrainai. Tačiau, nepaisant prisijungimo prie kitų sankcijų prieš Rusiją, Taivanas neįvedė apribojimų Rusijos iškastinio kuro pirkimui.
Todėl nuo 2022 m. vasario sala iš viso importavo 6,8 mln. tonų rusiško ligroino už 4,9 mlrd. JAV dolerių, o tai sudaro 20 proc. bendro šio naftos produkto eksporto iš Rusijos.
Taivanasnaftos produktaiImportas
