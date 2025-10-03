Šiandien vakare pataria susiveržti diržus: ne laiku suvartotos kilovatvalandės gali brangiai kainuoti

Energetikos sprendimų bendrovės „Elektrum Lietuva“ Komercijos vadovas Mantas Kavaliauskas teigia, kad brangiausią 15 minučių intervalą elektros kaina už megavatvalandę sieks 834,89 Eur su PVM arba 689,99 Eur be PVM.
„Šią savaitę pasikeitus elektros prekybos „Nord Pool“ biržoje tvarkai ir perėjus prie 15 minučių prekybos ir apskaitos intervalo, per pirmąsias dienas stebimi dideli elektros kainų šuoliai. Kita priežastis lėmusi elektros kainos šuolius – išaugęs elektros energijos vartojimas: prasidėjęs šildymo sezonas, sutrumpėjęs šviesus paros metas, sumenkusi vėjo elektrinių gamyba.
Akivaizdu, kad gamyba neatliepia išaugusio elektros energijos poreikio, todėl formuojasi milžiniški elektros kainų šuoliai biržoje. Tiek buitiniams, tiek verslo vartotojams, turintiems su birža susietą elektros tiekimo planą, reikėtų atkreipti dėmesį į kelis laikotarpius, o ypatingai nuo 18.45 iki 19.00 val., kuomet elektros kaina šoktels 689,99 EUR/MWh be PVM.
Šiomis valandomis vartotojams rekomenduojame kiek įmanoma sumažinti elektros vartojimą ir jai imlius įrenginius naudoti vėlesnėmis valandomis, nes keletas ne laiku suvartotų kilovatvalandžių gali kainuoti tiek, kiek kelių dienų kilovatvalandžių suma“, – sako M.Kavaliauskas.
Elektros kainos bus aukštos ir nuo 16.45 iki 22.45 val. kainos vidurkis svyruos nuo 327,04 EUR/MWh su PVM arba 270,28 EUR/MWh be PVM iki 484 EUR/MWh su PVM iki 400 EUR/MWh be PVM.
Eksperto įsitikinimu, gyventojai, pasirinkę su birža susietus elektros tiekimo planus, turi dar atsakingiau planuoti vartojimą. Elektros vartotojai, norintys išvengti kainų svyravimų, turėtų rinktis fiksuotos kainos elektros planus.
Pasak M.Kavaliausko, vartotojams, pasirinkusiems nefiksuotos kainos sutartis ir siekiantiems mažinti išlaidas elektrai, būtina operatyviai reaguoti į elektros kainų šuolius biržoje, o efektyviausias būdas tam – realiu laiku sekti kainos pokyčius „Nord Pool“ biržoje ir pagal tai priimti sprendimus dėl jos vartojimo tam tikru metu.
