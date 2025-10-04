Išaiškinta šokiruojanti apgaulės schema: banko vadovė 17 metų grobstė klientų pinigus

Valstybės policija prokuratūrai perdavė bylą, kad būtų pradėtas baudžiamasis persekiojimas.
Anksčiau nebuvo patekusi į policijos akiratį
Įtariamoji, užimdama banko filialo vadovės pareigas, be klientų žinios jų vardu atliko neteisėtus veiksmus su finansiniais instrumentais ir tokiu būdu pasisavino banko klientams priklausančius pinigus, informavo policija.
Kredito įstaiga klientams atlygino padarytą materialinę žalą ir tokiu būdu įgijo nukentėjusiosios statusą.
Valstybės policija nurodė, kad buvo gautas vieno banko kliento pareiškimas dėl galimų nusikalstamų veikų. Remiantis šia informacija, 2020 m. rugpjūčio 5 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Kaip skelbia vietinė žiniasklaida, tyrimo metu nustatyta, kad asmuo, eidamas banko filialo vadovo pareigas, ilgu laikotarpiu – nuo 2003 m. gruodžio iki 2020 m. gegužės – piktnaudžiavo savo įgaliojimais: be klientų žinios sudarinėjo nuotolinių banko paslaugų sutartis, registravo naujų kodų kortelių ar kodų generatorių bei mokėjimo kortelių išdavimą, nutraukė indėlių sutartis, sudarinėjo paskolų sutartis ir neteisėtai pervedė klientų pinigus, tokiu būdu pasiekdama jų lėšas.
Paaiškėjo, kad įtariamoji veikė rafinuotai. Siekdama nuslėpti savo veiksmus, dalį lėšų ji naudojo kitų klientų reikalavimams padengti. Įtariamoji anksčiau nebuvo patekusi į policijos akiratį.
Surinkus pakankamai įrodymų šioje didelės apimties baudžiamojoje byloje, šių metų rugsėjo 9 d. Valstybės policija perdavė bylą Austrumzemgales regiono prokuratūrai, siūlydama pradėti baudžiamąjį persekiojimą (oficialus procesas, kai prokuratūra pradeda veiksmus prieš konkretų asmenį, įtariamą padarius nusikalstamą veiką, – red.) prieš 1974 m. gimusį Latvijos pilietį.
Už tokio pobūdžio finansinius nusikaltimus Latvijos įstatymai numato griežtas bausmes. Už neteisėtus veiksmus su finansiniais instrumentais, padarytus dideliu mastu, gresia iki 10 metų nelaisvės, taip pat gali būti konfiskuotas turtas ir paskirta probacijos priežiūra (teismo skiriama priemonė, kai nuteistas žmogus neįkalinamas, bet tam tikrą laiką yra stebimas ir kontroliuojamas probacijos tarnybos, – red.).
Už dokumentų ir antspaudų klastojimą ar jų panaudojimą siekiant pasipelnyti numatyta iki 4 metų nelaisvės arba alternatyvios bausmės – bauda, viešieji darbai ar probacija.
Parengta pagal lsm.lv
