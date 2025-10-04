Vilniaus rajone atidaryta rekonstruota Rudaminos turgavietė

Pasak Vilniaus rajono savivaldybės mero Roberto Duchnevičiaus, turgaus rekonstrukcijos metu buvo susidurta su nemažai iššūkių, kurie pakoregavo projekto eigą, tačiau šiandien džiaugiamės, kad Rudaminos turgavietė jau atidaryta ir gali tarnauti tiek gyventojams, tiek prekybininkams.
„Šiandien atidarome atnaujintą Rudaminos turgaus aikštę. Tai – vienas reikšmingiausių pastarųjų metų infrastruktūros projektų mūsų rajone, kurio tikslas buvo aiškus: sukurti patogią, modernią ir visiems prieinamą erdvę, kurioje susitiktų ne tik prekyba, bet ir bendruomenė.
Rudaminos turgus nuo seno garsėjo savo gyvybingumu, įvairiu asortimentu, draugiška atmosfera. Laikas nestovi vietoje, mūsų pareiga – užtikrinti, kad ši vieta atlieptų šiuolaikinius žmonių poreikius. Rekonstrukcijos metu turgaus teritorija iš esmės pasikeitė.
Dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie šio projekto įgyvendinimo: Šalčininkų rajono savivaldybei, kuri buvo projekto vykdytoja, rangovams, partneriams, bendruomenės atstovams. Dėkoju prekybininkams už kantrybę laukiant šios dienos. Ir svarbiausia – dėkoju jums, gyventojai, nes be jūsų poreikių, be jūsų lūkesčių tokie projektai neturėtų prasmės.
Tebūnie Rudaminos turgus vieta, kurioje dera tradicija ir modernumas, darbas ir bendruomenė“, – sakė meras R. Duchnevič.
Atidarymo metu simbolinę juostą perkirpo Vilniaus rajono meras Robert Duchnevič, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius Gžegož Jurgo ir Rudaminos turgavietės administratorius – UAB „Nemėžio komunalininkas“ direktorius Artur Danulevič.
Meras R. Duchnevič turgavietės administratoriui Artur Danulevič įteikė simbolinį raktą, žymintį naują turgaus veiklos etapą.
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Vansavičius linkėjo, kad ši vieta būtų visada gyva, tiek prekybos metu, tiek organizuojant renginius šioje atnaujintoje erdvėje.
„Kas yra turgus? Tai yra kultūra, gyvenimas ir kartais lengvas chaosas ieškant stovėjimo vietos atvykus į turgų. Rekonstruojant turgų buvo ir gyvenimo, ir chaoso, ir nesklandumų, bet labai džiaugiuosi, kad šį projektą pavyko įgyvendinti, o prie jo užbaigimo galėjau prisidėti ir aš.
Dėkoju kolegoms, kurie kantriai atliepė mano paskatinimus dėl šio projekto užbaigimo, nes Rudaminos gyventojai labai to laukė. Linkiu prekybininkams geros prekybos, gyventojams – gerų pirkinių. Tegul ši erdvė būna gyva kiekvieną dieną, kad vyktų ir prekyba, ir renginiai. Tabūne gyvas turgus ir gyva Rudamina“, – kalbėjo V. Vansavičius.
Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius Gžegož Jurgo dėkojo už bendradarbiavimą ir puikų projekto įgyvendinimą.
„Prieš kelerius metus pasinaudojant Europos Sąjungos lėšomis pradėjome plėtoti projektą „Šalčininkai+“. Šiandien Šalčininkų rajono savivaldybės mero Zdzislavo Palevičiaus vardu noriu pasveikinti, kad šis projektas baigiamas tokia gražia ir skambia nata, kaip Rudaminos turgaus atidarymas.
Linkiu, kad ši vieta neštų džiaugsmą tiek gyventojams, tiek prekybininkams. Būkite konkurencingi su visa besikuriančia aplinka, prekybos centrais ir kt. Tegul kiekvienas čia randa ką įsigyti ir ką pasiūlyti“, – sakė G. Jurgo.
Renginyje taip pat dalyvavo teisingumo ministrė Rita Tamašunienė, vidaus reikalų ministras Vladislav Kondratovič, Vilniaus rajono savivaldybės vicemerė Edita Tamošiūnaitė, Seimo nariai, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos ir administracijos atstovai.
Atidarymo šventėje lankytojus pasitiko tautiška kapelija „Sutaras“, vaikus ir šeimas džiugino konkursai bei animacija specialioje palapinėje.
Moderni infrastruktūra – bendruomenės poreikiams
Rekonstrukcijos metu turgaus teritorija visiškai pertvarkyta: įrengti stacionarūs paviljonai, stoginės su prekystaliais, infrastruktūra prekybai iš automobilių.
Iš viso įrengtos 238 prekybinės vietos, iš kurių 12 paviljonų veiks nuolat, nepriklausomai nuo turgaus darbo laiko. Pritaikyta infrastruktūra negalią turintiems prekybininkams, atnaujinti šaligatviai, įrengti pėsčiųjų takai.
Atsinaujinusi turgavietė suskirstyta į septynias prekybos zonas – nuo maisto ir ne maisto prekių iki sodinukų, žemės ūkio technikos, gyvūnų bei paukščių.
Patogumui įrengta apie 150 automobilių stovėjimo vietų, dviračių stovai, geriamojo vandens kolonėlės, suolai. Turgus aprūpintas modernia apšvietimo, vaizdo stebėjimo ir atliekų tvarkymo infrastruktūra.
Projektas ir įgyvendinimo iššūkiai
Rudaminos turgavietės atnaujinimas įgyvendintas pagal „Šalčininkai+ funkcinės zonos plėtros strategiją“, finansuojant Europos regioninės plėtros fondo, valstybės biudžeto ir Vilniaus rajono savivaldybės lėšomis.
Projekto vertė – 3,4 mln. eurų, iš jų 2,4 mln. eurų skyrė Vilniaus rajono savivaldybė. Projektas įgyvendintas kartu su Šalčininkų rajono savivaldybe pagal ES fondų investicijų veiksmų programos jungtinę priemonę Nr. J08-CPVA-V „Funkcinių zonų vystymas“.
Vykdant Rudaminos turgavietės rekonstrukcijos darbus susidurta su iššūkiais, kurie, deja, pakoregavo projekto įgyvendinimo eigą. Pagrindinė priežastis – pirminio rangovo bankrotas.
Viešųjų pirkimų konkurse mažiausią kainą pasiūlęs rangovas nebuvo pajėgus įvykdyti savo įsipareigojimų, o tai sutrikdė projekto eigą. Vėliau darbus perėmė UAB „Arvūnas“, kuri laimėjo viešąjį pirkimą.
Turgavietės atidarymą pavėlino ir plokščių, reikalingų prekybos paviljonams pristatymas iš gamintojo.
Turgavietės darbo laikas
Šiuo metu turgus veiks antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 17 val., o šeštadieniais – nuo 5 iki 14 val. Atsižvelgiant į prekybininkų ir lankytojų poreikius, ateityje numatoma ilginti darbo laiką.
