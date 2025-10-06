Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Ant vieno stogų Vilniuje baigia įrengti saulės elektrinę: ypatingi moduliai galės veikti net 50 metų

2025 m. spalio 6 d. 11:43
Vilniuje, ant atstatyto „Ecoservice“ rūšiavimo centro stogo, montuojama viena moderniausių ir tvariausių saulės elektrinių Lietuvoje. Beveik 500 kW galios įrenginys kasmet pagamins apie 400 MWh elektros – maždaug penktadalį centro poreikio. Pirmieji testai suplanuoti jau spalį, o visiškai projektą baigti numatoma 2026 m. pradžioje, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Ši elektrinė į pastato planus buvo integruota dar rūšiavimo centro atstatymo metu. Tai leido maksimaliai išnaudoti stogo plotą, įrengti didžiausią įmanomą modulių kiekį ir užtikrinti optimalų energijos gamybos efektyvumą“, – sako „Ecoservice“ Inovacijų projektų vadovė Laura Zukė ir priduria, kad visa pagaminta energija bus iškart panaudojama rūšiavimo centro veikloje, nes šis objektas pasižymi dideliu momentiniu suvartojimu.
Elektrinei įrengti pasirinkti Lietuvoje gaminami „SoliTek“ „stiklas–stiklas“ moduliai, kurių tarnavimo laikas siekia net 50 metų. Tai vieninteliai pasaulyje moduliai, turintys „Cradle to Cradle Gold“ sertifikatą, patvirtinantį gamybos atitiktį aukščiausiems ekologiškumo ir žiedinės ekonomikos standartams.
Pasirinkti moduliai taip pat atitinka aukščiausius saugumo standartus – turi A klasės atsparumą degumui, yra sertifikuoti atlaikyti net iki 40 mm skersmens krušą, sniego ir vėjo apkrovas. 505 W galios moduliai tvirtinami ant vokiškos „BayWa“ konstrukcijos ir išdėstomi rytų–vakarų kryptimi, kad būtų galima efektyviau išnaudoti stogo plotą ir subalansuoti gamybą visos dienos metu.
„Drąsiai galiu sakyti, kad šie moduliai – tvariausias sprendimas rinkoje“, – teigia „SoliTek“ vykdomasis direktorius Tadas Visockas.
„Saulės elektrinės nebėra tik trumpalaikis būdas sumažinti sąskaitas už elektrą. Tai ilgalaikė investicija, kuri užtikrina verslo atsparumą energijos kainų svyravimams ateityje. Šio projekto sprendiniai leis „Ecoservice“ naudotis švaria energija dešimtmečius praktiškai be papildomų sąnaudų“, – akcentuoja T.Visockas.
