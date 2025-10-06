Išrinktas naujasis Lietuvos komunikacijos asociacijos Tarybos pirmininkas

Naujuoju Tarybos pirmininku išrinktas Vytauto Didžiojo universiteto Marketingo ir komunikacijos departamento rinkodaros projektų vadovas Nerijus Žeronas. Pirmininko pavaduotoju liko SBA grupės įmonių komunikacijos ir rinkodaros vadovas Artūras Ketlerius.
LTKA Taryba padėkojo buvusiai pirmininkei „Ignitis grupės“ komunikacijos partnerei Rimai Aukštuolytei už svarų indėlį į bendruomenės veiklą.
„Kartu su Tarybos nariais nesustojome ir tęsime pradėtus darbus, šiuo metu daug dėmesio skiriame LTKA vizualiniam atsinaujinimui, profesinių verčių kūrimui, žinoma, toliau efektyviai atstovausime asociacijos nariams, dalinsimės ekspertinėmis įžvalgomis. Šiandien, kaip niekada neramiais laikais, komunikacijos ekspertinis balsas itin svarbus ir reikalingas.
Ir reikalingas plačiai, tad neapsiribosime veikla tik Vilniuje – buriame narius Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir kituose miestuose, stengsimės, jog komunikacijos, ryšių su visuomene specialistai dalintųsi savo patirtimi, gautų naujausių žinių iš kolegų, keltų profesines kompetencijas“, – sako Nerijus Žeronas.
Šiuo metu LTKA vienija apie 200 ryšių su visuomene ir komunikacijos profesionalų visoje Lietuvoje.
„Mane įkvepia komunikacijos žmonės ir jų įvairialypės istorijos. Paties profesinėje kasdienybėje netrūksta darbo su studentais, tad atsinešu šią patirtį, tinklaveiką su aukštosiomis mokyklomis, aktyviai bendradarbiausime su akademine bendruomene – ten ir kitur matau labai daug prasmės.
Viliuosi, taip pavyks ir į LTKA pritraukti jaunų specialistų, be to, kartu sieksime didinti asociacijos matomumą visuomenėje, kad mus atrastų dar daugiau komunikacijos profesionalų. Tikiu, kad jauni specialistai, patyrę ekspertai ir rinkos lyderiai gali augti kartu, kurdami stiprią bendruomenę“, – teigia naujasis LTKA Tarybos pirmininkas N. Žeronas.
Šiuo metu Taryboje – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto partnerystės docentas Liutauras Ulevičius, „Yara“ Europos verslo centro komunikacijos vadovė Ovidija Ferencienė, vizualinės komunikacijos ekspertė Marija Grumblienė bei komunikacijos agentūros „Chestnut“ direktorė ir konsultantė Rita Saunorytė Norutienė.
2000 m. įsteigta Lietuvos komunikacijos asociacija vienija privačiame ir viešajame sektoriuje dirbančius bei laisvai samdomus ryšių su visuomene ir komunikacijos specialistus, siekiančius tobulinti profesinę kompetenciją ir stiprinti bendruomenę.