„Litgrid“: prie elektros balansavimo rinkos prisijungė „Green Genius“

Anot bendrovės, tai pirmasis komercinis kaupiklis šalyje, prisidedantis prie elektros energijos vartojimo ir gamybos balanso užtikrinimo Lietuvos elektros sistemoje.
„Lietuvai siekiant visą reikiamą elektros energiją pasigaminti iš atsinaujinančių išteklių, balansavimo paslaugų poreikis auga, tad vystome energijos balansavimo rinką ir rūpinamės naujų dalyvių prisijungimu“, – pranešime teigia „Litgrid“ Sistemos valdymo departamento vadovas Donatas Matelionis.
Pranešama, kad „Green Genius“ yra Butrimonių baterijų parko vystytojas, o balansavimo paslaugas teikia įmonė „Capalo AI“. Kaupimo įrenginių sistema užtikrins rankinio ir automatinio dažnio atkūrimo rezervo paslaugas, kaupikliai bus įkraunami perteklinės energijos metu, o iškraunami, kai sistemoje formuosis elektros trūkumas.
„Pirmasis komercinis kaupiklių projektas, prisijungiantis prie Lietuvos elektros balansavimo rinkos, yra ne tik technologinis laimėjimas, bet ir aiškus signalas, kad šalies energetikos perėjimas prie atsinaujinančių išteklių spartėja“, – pranešime cituojamas „Green Genius“ vadovas Ruslanas Sklepovičius.
„Litgrid“ šiuo metu balansavimo paslaugų sutartis yra sudariusi su 24 rinkos dalyviais. Dalis jų jau teikia balansavimo paslaugas, o kiti vykdo paruošiamuosius darbus.