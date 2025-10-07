Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
VerslasRinkos pulsas

„Litgrid“: prie elektros balansavimo rinkos prisijungė „Green Genius“

2025 m. spalio 7 d. 11:17
Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ pranešė, kad prie jos organizuojamos elektros energijos balansavimo rinkos prisijungė komercinė „Green Genius“ energijos kaupimo baterijų sistema, esanti Alytaus rajone, Butrimonyse.
Daugiau nuotraukų (1)
Anot bendrovės, tai pirmasis komercinis kaupiklis šalyje, prisidedantis prie elektros energijos vartojimo ir gamybos balanso užtikrinimo Lietuvos elektros sistemoje.
„Lietuvai siekiant visą reikiamą elektros energiją pasigaminti iš atsinaujinančių išteklių, balansavimo paslaugų poreikis auga, tad vystome energijos balansavimo rinką ir rūpinamės naujų dalyvių prisijungimu“, – pranešime teigia „Litgrid“ Sistemos valdymo departamento vadovas Donatas Matelionis.
Pranešama, kad „Green Genius“ yra Butrimonių baterijų parko vystytojas, o balansavimo paslaugas teikia įmonė „Capalo AI“. Kaupimo įrenginių sistema užtikrins rankinio ir automatinio dažnio atkūrimo rezervo paslaugas, kaupikliai bus įkraunami perteklinės energijos metu, o iškraunami, kai sistemoje formuosis elektros trūkumas.
„Pirmasis komercinis kaupiklių projektas, prisijungiantis prie Lietuvos elektros balansavimo rinkos, yra ne tik technologinis laimėjimas, bet ir aiškus signalas, kad šalies energetikos perėjimas prie atsinaujinančių išteklių spartėja“, – pranešime cituojamas „Green Genius“ vadovas Ruslanas Sklepovičius.
„Litgrid“ šiuo metu balansavimo paslaugų sutartis yra sudariusi su 24 rinkos dalyviais. Dalis jų jau teikia balansavimo paslaugas, o kiti vykdo paruošiamuosius darbus.
LitgridElektra

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.