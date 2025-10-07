Atnaujinamas žinomas „Maximos“ prekių ženklas: štai, kokių pokyčių tikėtis pirkėjams

„Atsinaujinusi „Meistro kokybė“ pabrėžia mūsų meistrų profesionalumą ir pagarbą pirkėjams. Mažindami poveikį aplinkai, nuo liepos iki šiol jau pakeitėme beveik 50 proc. šiuo prekių ženklu žymimų gaminių pakuočių – jos yra lengviau perdirbamos ir draugiškesnės gamtai. Nors pakuotės atrodo kitaip, tačiau gaminių meistriškumas lieka tas pats – tai kruopščiai pagamintas, šviežias ir kokybiškas maistas“, – sako Snieguolė Valiaugaitė, „Maximos“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento direktorė.
Pakeitus pakuotes, atliekų kiekis sumažės 10 tonų
Mažindama aplinkos taršą, „Maxima“ dar pernai optimizavo „Meistro kokybė“ pakuočių asortimentą, o šiais metais pakeitė visas kombinuotas pakuotes. Pasak „Maximos“ Tvarumo skyriaus vadovės Astos Šidlauskaitės, pakuočių pakeitimas prekybos tinklui padės kasmet sumažinti atliekų kiekį beveik 10 tonų.
„Nors ankstesnės kombinuotos pakuotės dėl popierinio paviršiaus vizualiai gali atrodyti draugiškesnės aplinkai, tačiau viduje esantis plastiko sluoksnis apsunkina jų perdirbimą. Dėl sluoksnių atskyrimo sudėtingumo, tokios pakuotės dažnai nėra tinkamos perdirbti į aukštos kokybės antrines žaliavas. Tuo tarpu vienalytės plastikinės pakuotės yra lengviau atpažįstamos, išrūšiuojamos ir perdirbamos naudojant vietinę infrastruktūrą, todėl jų perdirbimo efektyvumas yra gerokai didesnis, o gautos kokybiškos antrinės žaliavos gali būti panaudojamos naujų pakuočių ar kitų gaminių gamyboje“, – teigia A.Šidlauskaitė.
Ji priduria, kad atnaujintos „Meistro kokybės“ pakuotės vizualiai nuo šiol yra ženklinamos skirtinga spalva, kad pirkėjams būtų patogiau orientuotis. Kiekvienai kategorijai priskirta aiški spalva, padedanti greitai atpažinti gaminių tipą – nuo mėsos ar daržovių patiekalų iki desertų ar pasaulio virtuvių įkvėptų receptų.
Nuo mėsos gaminių iki plataus asortimento
„Meistro kokybė“ ženklas buvo sukurtas beveik prieš tris dešimtmečius ir pirmiausia skirtas tradiciniams mėsos gaminiams. Šiuo metu jis apima platų šviežio pagaminto maisto asortimentą – nuo kasdieniam stalui skirtų patiekalų iki pasaulio virtuvių įkvėptų receptų.
Nuo 2009 m. vieningu ženklu žymimi visų trijų Baltijos šalių „Maximos“ kulinarijos meistrų gaminiai, o subtilus, ranka rašytas logotipas su žvaigždute tapo kokybės garantijos simboliu.
„Šiandien „Meistro kokybę“ sudaro apie 600 gaminių, iš kurių daugiau nei pusė – valgyti paruošti patiekalai: greiti, skanūs ir kokybiški sprendimai šiuolaikiniam vartotojui. Likusį asortimentą papildo švieži kepiniai, konditerijos gaminiai, pasaulio virtuvių įkvėpti receptai, veganiškos alternatyvos“, – pažymi S.Valiaugaitė.
Favoritai ir naujienos
Rudens–žiemos sezonui „Maximos“ kulinarijos meistrai pristatė daugiau nei 40 naujų gaminių – nuo klasikinių patiekalų iki madingų pasaulio virtuvių naujienų, pavyzdžiui, „Fish & Chips“. Kepinių kategorija papildyta 24 gaminiais, o desertų gerbėjų laukia 9 nauji skoniai.
„Nors asortimentas nuolat plečiamas, mūsų pirkėjų favoritais išlieka tradicinės mišrainės, salotos, blyneliai, šaltiena, išskirtiniai tortai ir desertai“, – teigia S.Valiaugaitė.
Ji priduria, kad šviežio maisto, paruošto iškart valgyti arba pasišildyti, pardavimai kasmet nuosekliai auga. Lietuvoje viena iš pagrindinių to priežasčių – infliacija, dėl kurios žmonės ieško alternatyvų brangstantiems pietums viešo maitinimo įstaigose. Pirkėjų pasirinkimu pietums tampantys „Meistro kokybės“ patiekalai džiugina ne tik skoniu ir kokybe, prilygstančiais patirčiai restorane, bet ir draugiška kaina, tarsi būtų gaminta namuose.