Gynybos technologijų startuoliui – virš 1 mln. eurų investicija

2025 m. spalio 7 d. 10:21
Lietuvos gynybos technologijų startuolis „Luna Robotics“ pritraukė 1,08 mln. eurų investiciją, kurią įmonė panaudos sustiprinti savo pagrindinio produkto – taktinės FPV dronų kameros – pozicijoms tarptautinėje rinkoje stiprinti, gamybos automatizavimui, kalibravimo įrangos įsigijimui ir masinės gamybos pajėgumų didinimui.
Kaip pranešė įmonė, pritrauktas beveik 720 tūkst. eurų finansavimas iš rizikos kapitalo fondo „Coinvest Capital“, likusią dalį sudarė „Plug & Play EMEA Ventures GmbH“ ir tarptautinių verslo angelų investicijos.
„Kuriame tai, apie ką patys svajojome tarnybos metu – įrankius, kurie fronte padeda atlikti užduotis saugiau, tiksliau ir efektyviau. Ši technologija nėra tik produktas, tai mūsų indėlis į karių stiprybę, Lietuvos saugumą ir sąjungininkų pranašumą mūšio lauke“, – pranešime cituojamas „Luna Robotics“ bendraįkūrėjas Elvinas Kukys.
„Luna Robotics“ sukurta taktinė kamera „LunaCam“ užtikrina matomumą dieną ir naktį, ji gali būti pritaikyta įvairioms karinėms užduotims, naudojant programinės įrangos sprendimus, kurie palengvina piloto darbą, padeda aptikti taikinius ir optimizuoja misijų vykdymą.
„LunaCam“ jau parduodama ES ir JAV rinkose, taip pat patikrinta kovinėmis sąlygomis Ukrainoje.
„LunaCam“ gaminama Lietuvoje, o jos elektronikos komponentų ir programinės įrangos tiekimas nėra priklausomas nuo Kinijos tiekimo grandinių.
