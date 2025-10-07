Lrytas Premium prenumerata tik
Žinia apie Lietuvos miestą – milijonams keleivių: „airBaltic“ pranešė, kaip pavadino lėktuvą

2025 m. spalio 7 d. 16:45
Eglė Kuktienė
Latvijos oro linijų bendrovė „airBaltic“ oficialiai pranešė, kad vienas iš jos modernių „Airbus A220–300“ orlaivių (registracijos numeris YL-AAP) buvo pavadintas Kėdainių vardu ir jau skraidina keleivius po visą pasaulį.
Tai – unikalios iniciatyvos, įvykusios dar 2024-ųjų rugpjūtį, rezultatas. Tuomet, minėdama simbolinę Baltijos kelio 35-ąsias metines, „airBaltic“ pakvietė visuomenę išrinkti 48 Baltijos šalių miestus, kurių vardais bus pavadintas visas bendrovės orlaivių parkas.
Balsavo daugiau, kaip milijonas žmonių
2024 m. rugpjūčio 5–22 dienomis vykęs balsavimas sulaukė milžiniško populiarumo – iš viso atiduota daugiau nei milijonas balsų. Konkurso idėja buvo ne tik pagerbti istorinę Baltijos šalių vienybę, bet ir paskatinti tarptautinį susidomėjimą mažesniais, bet mylimais regiono miestais.
Balsavimo rezultatai Lietuvoje buvo išties intriguojantys. Nors didžiųjų oro uostų miestai, tokie kaip Kaunas ar Palanga, į laimėtojų sąrašą nepateko, gyventojų aktyvumas lėmė, kad ant lėktuvų puikuosis šių 16-os miestų vardai: Alytaus, Anykščių, Biržų, Druskininkų, Joniškėlio, Kėdainių, Klaipėdos, Molėtų, Rokiškio, Šilalės, Šilutės, Tauragės, Ukmergės, Vilniaus, Visagino ir Zarasų.
Konkursas tapo žinomas ir dėl linksmos tarptautinės istorijos – Čekijos internautai susivienijo ir masiškai balsavo už nedidelį Estijos miestelį Kundą, kuris galiausiai tapo vienu iš balsavimo lyderių visose Baltijos šalyse.
Žinia apie Kėdainius – visame pasaulyje
Nors konkursas baigėsi prieš metus, lėktuvai vardus gauna palaipsniui.
Kėdainiai tapo vienu iš 39 miestų, kurių vardai jau puošia „airBaltic“ orlaivius.
Pasak bendrovės atstovų, šis simbolinis gestas ne tik stiprina Baltijos šalių atpažįstamumą, bet ir skatina turizmą, kviesdamas keliautojus aplankyti šias vietoves.
Dabar Kėdainių vardas, nešamas lėktuvo sparnų, sklis po daugiau nei 80 krypčių Europoje, Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje, garsindamas ne tik miestą, bet ir visą Lietuvą. Likę 9 konkurse išrinkti miestai savo vardo orlaivių dar laukia.
