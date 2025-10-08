Vilniuje apsilankę „Ryanair“ atstovai pranešė, kad bendrovės sprendimui įtakos turi aukšti oro uostų mokesčiai. Pastarieji esą užkerta kelią plėsti galimą potencialą – ne tik turizmo, bet ir darbo vietų bei ekonomikos augimo.
Taip pat teigiama, kad šiame kontekste Lietuva išsiskiria nuo kitų Europos šalių, pavyzdžiui, Albanijos, Vengrijos, Lenkijos, Švedijos ar Italijos, kur mokesčiai yra mažinami siekiant paskatinti oro eismą.
Skaičiuojama, kad nuo 2023 m. Palangos oro uoste mokesčiai padidėjo 7 proc., tuo metu Vilniaus oro uoste – net 30 proc. Bendrovės vertinimu, tai oro uostą padaro nekonkurencingu, o oro eismo intensyvumas čia vis dar yra 2 proc. žemesnis nei prieš COVID-19 pandemiją.
„Naujojo išvykimo terminalo atidarymas Vilniaus oro uoste dvigubai padidino pajėgumus, taip suteikiant galimybę skatinti susisiekimą, turizmą ir darbo vietų kūrimą, tačiau didėjančios prieigos išlaidos stabdo Vilniaus plėtrą, neleidžia oro uostui ir Lietuvai paversti šio potencialo realiu augimu“, – žurnalistams sakė Vilniuje viešėjęs „Ryanair“ komercijos direktorius Jasonas McGuinness’as.
S. Bartkus: geroji žinia, kad esamos kryptys nėra naikinamos
Tuo metu LTOU direktorius Simonas Bartkus ramina – esą tai yra įprasta „Ryanair“ komunikacinė taktika, kurią bendrovė naudoja visoje Europoje ir ten, kur vykdomi skrydžiai.
„Jeigu įsiklausyti į tai, ką jie sako, paskutinį kartą Vilniaus oro uoste rinkliavos buvo pakeistos 2023 m. Mes jau esame iškomunikavę viešai, kad iki 2026 m. pabaigos rinkliavos irgi nesikeis. Kitaip tariant, mažiausiai ketveri metai, kai rinkliavos iš principo išlieka vienodos, nepaisant to, kad oro uostuose daromos inivesticijos, statosi nauji terminalai“, – sakė S.Bartkus.
Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad „Ryanair“ neuždaro nė vieno maršruto.
„Tai reiškia, kad visos veiklos apimtys lieka“, – pridūrė S.Bartkus.
Pildoma.