Įstrigo Rusijoje: Maskva kaišioja pagalius į ratus – žlugo dar vienas austrų bandymas pasitraukti

Bankas „Raiffeisen“ Rusijoje yra didžiausias kreditorius, kuriam netaikomos sankcijos, todėl jis yra ypač svarbus prekybos mokėjimams, visų pirma – už eksportuojamas į Europą dujas, rašo „unian.net“.
Pasak vieno šaltinių, Rusijos pareigūnai iš dalies prieštaravo pardavimui, nes baiminosi, kad Rusijos bendrovės įsigyta dalis gali lemti Vakarų sankcijas bankui.
„Raiffeisen Bank“ siekė parduoti savo Rusijos padalinio dalį vietos pirkėjui, tikėdamasis, kad Kremlius panaikins milijardų, gautų iš verslo, blokavimą. Jį taip pat spaudžia JAV ir ES dėl Rusijos karo Ukrainoje.
„Raiffeisen Bank International“ atstovas nurodė, kad deramasi dėl dukterinės įmonės Rusijoje pardavimo, tačiau nieko konkrečiau neprognozavo, „nes reikia gauti daugybę reguliavimo institucijų, įskaitant ir Rusijos valdžios institucijų, leidimų“.
„Reuters“ pažymėjo, kad banko generalinis direktorius Johannas Stroblis praeityje keletą kartų bandė parduoti verslo dalį Rusijoje. Paskutiniai bandymai buvo nesėkmingi dėl padidėjusios įtampos tarp Maskvos ir Vakarų, nes Europos lyderiai aktyviai ruošėsi panaudoti dešimtis milijardų eurų įšaldytų Rusijos aktyvų Ukrainai paremti.
„Rusijos pasipriešinimas akcijų pardavimui paaiškinamas noru išsaugoti likusius ekonominius ryšius su Europa, kuri iki šiol perka Rusijos naftą ir dujas už milijardus eurų, nors ir žymiai mažiau nei iki karo“, – rašo „Reuters“.
Šaltinis, susipažinęs su „Raiffeisen“ veikla Rusijoje, pranešė, kad šalies valdžia nori išlaikyti ją kaip pinigų perlaidų iš Europos vartus ir kad bankas ketina tęsti veiklą šioje šalyje. Šaltinio teigimu, nepaisant banko apribojimų išeinantiems mokėjimams eurais, nedideliam skaičiui didelių Rusijos įmonių buvo leista atlikti mokėjimus užsienyje.
Kaip skelbia „unian.net“, Vengrijos ministro pirmininko Viktoro Orbano žentas Istvanas Tiborsas derasi dėl Rusijos „Raiffeisen“ banko filialo įsigijimo. Šio sandorio rengime dalyvauja Putino administracija ir Rusijos centrinis bankas.
