Kava už mažesnę kainą: „Rimi“ skelbia 6 savaičių nuolaidų maratoną pupelėms, kapsulėms ir maltai kavai

Pirkėjų įpročiai Baltijos šalyse panašūs
Šiandien galima rinktis iš daugybės būdų, kaip mėgautis aromatingu gėrimu – nuo modernių kapsulinių aparatų iki klasikinės maltos kavos.
„Rimi“ viešųjų ryšių ir korporatyvinės atsakomybės vadovės Lukos Lesauskaitės-Remeikės teigimu, lyginant kavos pirkimo įpročius Baltijos šalyse, jie – gana panašūs. Visose šalyse pastebimas didelis lojalumas mėgstamiems kavos prekės ženklams, o vartotojai nuolat ieško geriausių akcijų ir pasiūlymų prekybos tinkluose.
„Skirtingi kavos paruošimo būdai turi savų privalumų, todėl kiekvienas pirkėjas renkasi tokį, kuris geriausiai dera prie jų gyvenimo ritmo, įpročių ir skonio. Pastebime, kad pastaruoju metu vis labiau domimasi kavos kapsulėmis – stebime spartų jų pardavimų augimą. Pirkėjai renkasi ne tik populiariąsias „Dolce Gusto“ kapsules, bet ir išbando skirtas „Nespresso“ aparatams. Siekiame, kad pirkėjai kasdien galėtų rinktis tai, kas atitinka jų poreikius, o svarbiausia – turėtų galimybę sutaupyti, todėl net šešias savaites jiems siūlome ypatingų nuolaidų skirtingoms kavos rūšims“, – teigia L.Lesauskaitė-Remeikė.
Nuo kapsulių iki klasikos: kiekvienam – savas būdas
Kavos pasaulis šiandien itin įvairus – nuo modernių kapsulių iki tradicinės maltos kavos. Pavyzdžiui, vienu kapsulinio aparato mygtuko paspaudimu paruošta kava pasižymi skonių pusiausvyra ir intensyviu aromatu. Tai itin švarus, greitas ir patogus būdas mėgautis kokybiška kava be papildomų rūpesčių. Tuo tarpu mėgstantys kavos pupeles, puikiai žino, kad šviežiai sumaltos jos išsaugo intensyvų kvapą ir skonį. Sumalus prieš pat ruošimą, atsiskleidžia visas kavos skonių spektras – nuo šokolado iki riešutų ar uoginių natų.
Universalios klasikos – maltos kavos – privalumais išlieka paprastumas ir prieinamumas. Norint paruošti skanią maltą kavą, svarbu laikytis tinkamų proporcijų. Tarptautinis standartas – 60 g kavos litrui vandens, tai yra apie 2 šaukštus kavos 200 ml puodeliui. Kavos rekomenduojama neplikyti verdančiu vandeniu – ideali temperatūra 92–96 °C. Jei neturite termometro, tiesiog palaukite kelias minutes po užvirimo – taip vanduo pasieks tinkamą temperatūrą.
„Rimi“ kviečia atrasti savo mėgstamą kavą
Nuo spalio 7 d. net šešias savaites „Rimi“ prekybos centruose bus taikomos specialios nuolaidos įvairių rūšių kavai. Pirkėjams tai – puiki proga atrasti naujus skonius ir pasiruošti rudens rytams su garuojančiu puodeliu kavos.
„Rimi“ viešųjų ryšių ir korporatyvinės atsakomybės vadovė L.Lesauskaitės-Remeikė kviečia taupyti ir pasipildyti atsargas – tiek kapsulių, tiek pupelių, tiek maltos kavos.
„Dolce Gusto“ aparatams tinkamų „Rimi“ kavos kapsulių pakelį (keturios skirtingos rūšys) bus galima įsigyti už 4,49 euro, o „Starbucks by Nescafé Dolce Gusto“ kapsulių pakelis (šešios rūšys) kainuos 5,69 euro. „Nespresso“ aparatams tinkamų „Lavazza“ kapsulių pakelis (keturios rūšys) kainuos 5,69 euro, o „Jacobs“ kapsulės (trys rūšys) – tik 3,29 euro.
Kapsulių mėgėjai taip pat gali išbandyti „Starbucks“ kavos kapsules (šešios rūšys) už 4,39 euro arba „L’OR“ kapsules (trys rūšys) už 4,29 euro.
„Jacobs“ kavos pupelės (penkių rūšių) siūlomos vos už 17,99 euro už kilogramą, o „Lavazza“ pupelės (dviejų rūšių) – už 18,99 euro. Ieškantiems gero kainos ir kokybės santykio verta atkreipti dėmesį į „Selection by Rimi“ kavos pupeles, kurių kilogramas kainuoja tik 14,99 euro. Norintiems greito sprendimo – „Nescafé Classic 3 in 1“ kavos gėrimas dabar kainuoja 3,59 euro, t. y. net 40 proc. pigiau nei įprastai, o tirpioji „Nescafé Classic Strong“ kava 250 g pakuotėje – 7,49 euro.
Užsukite į artimiausią „Rimi“ ar apsilankykite Rimi.lt – atraskite savo mėgstamą kavą ir pasinaudokite specialiais pasiūlymais.
RimiKavakavos pupelės
