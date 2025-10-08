Lrytas Premium prenumerata tik
VerslasRinkos pulsas

Pajūrio darželyje – šleikštulį keliantys pažeidimai: pamatykite, kur laikė vaikams skirtą mėsą ir pieno produktus

2025 m. spalio 8 d. 10:32
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Priežiūros departamento Klaipėdos apygardos priežiūros skyrius 2025 m. spalio 6 d. atliko planinį patikrinimą Palangos lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“. Patikrinimo metu nustatyta maisto tvarkymo ir higienos pažeidimų, skelbiama pranešime žiniasklaidai.
Inspektoriai patikrinimo metu rado 10,5 kg gamyboje nepanaudotų maisto produktų, kurie buvo rasti tarp darbuotojų asmeninių daiktų.
Tai atvėsintos vištienos krūtinėlės, maltos vištienos pusgaminiai, sviestas, vaisiai, daržovės, kiaušiniai, batonas, net pjaustytas melionas ir cinamonas.
Sandėlininkės kambaryje papildomai rasta šaldyta vištienos filė ir neaiškios kilmės mėsos gabaliukas – viskas laikyta kartu su asmeniniais daiktais.
Taip pat nustatyta, kad virtuvėje pagaminta daugiau maisto nei buvo valgančiųjų – po pietų išdalinimo liko 14,5 kg įvairių patiekalų: bulvių košė, lęšių sriuba ir daržovės. Paskutinei vaikų grupei neužteko grietinės ir sviesto padažo – buvo tik 40 g vietoj reikiamų 140 g.
Be to, VMVT specialistai užfiksavo maisto laikymo pažeidimų: sandėlyje varškė laikyta + 21,3 laipsnių, o sandėlininkės patalpoje jogurtai – + 18,3 laipsnių temperatūroje, nors šie produktai privalo būti laikomi šaldytuve.
Higienos vertinimo metu nustatyta, kad rankų dezinfekavimo priemonės buvo tik maisto išdalinimo zonoje, o kitose darbo zonose darbuotojai galėjo naudotis tik skystu muilu.
VMVT Klaipėdos apygardos priežiūros skyrius priėmė sprendimą uždrausti realizuoti 25 kg maisto produktų. Už nustatytus pažeidimus darželio atsakingiems asmenims bus taikomos administracinės poveikio priemonės.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)darželispažeidimai
