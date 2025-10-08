Pokyčiai „Lietuvos draudimo“ vadovų komandoje – K. Šerpytis traukiasi iš pareigų

Nuo š. m. gruodžio 8 d. K. Šerpytis pradės eiti bendrovės generalinio direktoriaus patarėjo pareigas, ir prisidės prie organizacijos veiklos tęstinumo užtikrinimo.
Ilgametės karjeros „Lietuvos draudime“ metu K. Šerpytis dirbo įvairiose pareigose, o pastaruosius 29 metus užėmė bendrovės valdybos pirmininko ir generalinio direktoriaus pareigas. „Lietuvos draudimo“ pirmtakėje, tuometinėje Lietuvos Vyriausioje valstybinėje draudimo valdyboje, K. Šerpytis karjerą pradėjo 1983 m.
„Visus šiuos metus vadovaudamas „Lietuvos draudimui“ mačiau, kaip organizacija augo, keitėsi, brendo ir tvirtai laikė lyderio poziciją šalies draudimo rinkoje. Didžiuojuosi pasiektais rezultatais, verslo branda ir mūsų organizacijos žmonėmis – jų drąsa priimti sprendimus, įveikti iššūkius ir kurti ateitį. „Lietuvos draudimas“ man buvo ir išliks daugiau nei darbas, tai mano gyvenimo dalis ir didžiausia prasmė“, − sako K. Šerpytis.
„Noriu pareikšti šilčiausią padėką už ilgametį K. Šerpyčio atsidavimą, profesionalumą ir įsipareigojimą mūsų organizacijai. Jo rodytas nuoseklumas, ryžtas, vizija ir gebėjimas priimti pagrįstus sprendimus buvo kertinis sėkmės akmuo, o įkvepianti lyderystė ne tik formavo mūsų organizacinę kultūrą, bet ir motyvavo komandas siekti ambicingų tikslų. K. Šerpyčio, kaip valdybos pirmininko, vaidmuo buvo neįkainojamas, ir pasiekimai palieka ilgalaikį pėdsaką mūsų organizacijos istorijoje“, − sako Bogdanas Benczakas, PZU SA valdybos pirmininkas.
„Lietuvos draudimo“ stebėtojų taryba artimiausiu metu inicijuos naujo įmonės vadovo(-ės) paiešką ir atranką, ir apie atrankos rezultatus bus pranešta atskiru pranešimu.
„Lietuvos draudimas“ yra didžiausia ir ilgiausią patirtį turinti ne gyvybės draudimo bendrovė Baltijos šalyse. Ji priklauso vienai iš didžiausių Vidurio ir Rytų Europos draudimo grupių PZU SA („Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna“), kuri valdo 100 proc. „Lietuvos draudimo“ akcijų.
Pagrindinės „Lietuvos draudimo“ veiklos sritys yra transporto priemonių ir su jų valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimo, turto draudimo ir žmogaus draudimo paslaugų teikimas privatiems ir verslo klientams Lietuvoje ir Estijoje.
